La gaffe de Biden devient virale après les mots maladroits et inaudibles du président

Joe Biden est devenu viral une fois de plus alors qu’il prononçait son discours dans le Wisconsin.

L’homme de 81 ans s’est rendu dans l’État de Badger pour discuter des investissements dans les infrastructures de la Rust Belt.

La propre déclaration de la Maison Blanche affirme que Biden a déclaré : « Et, en passant, elle était utilisée pour fabriquer la bière brassée ici – (rires) – elle est utilisée pour fabriquer la bière brassée ici dans cette raffinerie – oh, Earth Rider, merci pour le Grands Lacs. Je me demandais pourquoi (inaudible) – (rires).

Un certain nombre d’utilisateurs des médias sociaux étaient confus par ce que Biden essayait de dire.

“Il a fait du bruit pendant neuf secondes et je n’ai entendu que ‘Grands Lacs'”, a déclaré Biden.

Un autre a écrit : « Le président est si loin que la lecture est désormais une préoccupation.

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS: