La future nourriture spatiale pourrait être fabriquée à partir du souffle des astronautes

Pour résoudre le problème de l’alimentation des astronautes lors de missions de longue durée, la NASA a lancé le Deep Space Food Challenge en janvier 2021, demandant aux entreprises de proposer de nouvelles façons de développer des aliments durables pour les futures missions. Environ 200 entreprises ont participé – un champ qui a été réduit à 11 équipes en janvier 2023 dans le cadre de la phase 2, avec huit équipes américaines recevant chacune un financement de 20 000 $ et trois équipes internationales supplémentaires également reconnues. Le 19 mai, la NASA devrait annoncer les équipes qui passeront à la phase finale du concours, avec une poignée de gagnants qui seront annoncés en avril 2024 après des tests plus détaillés de leurs propositions.

« La phase 2 était une sorte de démonstration au niveau de la cuisine », explique Angela Herblet du Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama, chef de projet pour le défi. « La phase 3 va mettre les équipes au défi de faire évoluer leurs technologies. »

Les participants devaient montrer des systèmes capables de fonctionner pendant trois ans et de nourrir un équipage de quatre personnes lors d’une future mission spatiale. Les propositions n’avaient pas besoin de fournir le régime alimentaire complet d’un équipage, mais elles devaient créer une variété d’aliments nutritifs pour les astronautes. Plus tôt cette année, des juges ont ensuite rendu visite à chaque entreprise pour « voir la nourriture et vraiment l’analyser », explique Herblet.

Une entreprise a adopté une approche particulièrement inhabituelle de la tâche. Air Company, basée à New York et l’un des huit finalistes basés aux États-Unis, a conçu un système qui pourrait utiliser le dioxyde de carbone expulsé par les astronautes dans l’espace pour produire de l’alcool, qui pourrait ensuite être utilisé pour cultiver des aliments comestibles. L’entreprise développe déjà des alcools à partir de CO2 pour le carburant d’avion et le parfum.

« Il s’agit de fabriquer de la nourriture à partir de l’air », explique Stafford Sheehan, cofondateur et directeur de la technologie d’Air Company. « Cela ressemble à de la magie, mais quand vous le voyez fonctionner, c’est beaucoup plus simple. Nous prenons du CO2, le combinons avec de l’eau et de l’électricité, et fabriquons des protéines.