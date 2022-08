La future mariée veut que les invités paient leurs repas au mariage, laisse Internet choqué

Les mariages sont tous amusants et excités jusqu’à ce qu’un drame se déclenche et le rende encore plus intéressant. Les mariages sont une question de décoration, de repas somptueux et de retrouvailles avec la famille. Cependant, imaginez arriver sur les lieux tout habillé, mais l’hôte vous demande de payer pour la nourriture que vous êtes sur le point d’avoir. Sous le choc? Ne soyez pas! Comme nous le savons tous, planifier et organiser un mariage peut être une tâche difficile. Cela devient encore plus stressant lorsque nous perdons la trace du budget au dernier moment. En regardant le scénario, une future mariée a récemment partagé un message dans lequel elle demande des conseils à tout le monde sur ce qu’elle doit faire car elle est incapable d’organiser des repas pour ses invités.

Récemment, une future mariée a eu froid aux yeux lorsqu’elle s’est retrouvée face à un dilemme concernant son budget raté. Elle a partagé un message sur Facebook qui a ensuite été publié sur un groupe Reddit intitulé “r/weddingshaming”. Le post sur Redditt était sous-titré, “La mariée ne parvient pas à budgétiser correctement, veut que ses invités paient pour sa réception.”

Dans son message Facebook qui est ensuite devenu viral sur Redditt, la future mariée a demandé des suggestions aux internautes en écrivant : « Quelqu’un a-t-il demandé à ses invités de payer leurs repas ? Tout est si cher en ce moment. Nous allons soit reporter notre mariage d’octobre, soit annuler la partie invitée, soit demander à nos invités de payer leurs repas au lieu de cadeaux. J’ai envoyé les invitations, donc je ne sais pas comment nous allons procéder. S’il vous plaît aider. Je suis stressé et triste.

De nombreux utilisateurs ont sympathisé avec la mariée et ont compris son point de vue et ont partagé leurs histoires dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: «Personnellement, si on me demandait de payer ma nourriture dans des limites raisonnables au lieu d’un cadeau, j’en serais vraiment content. Tant que c’était la compréhension depuis le début. Certaines personnes veulent juste passer la journée avec leur famille et leurs amis, je n’y vois aucun problème.

Alors qu’un autre a commenté: «Je suis d’accord. J’aurais été tout à fait d’accord pour aller à un mariage comme celui-ci. En gros, elle dit : “Je préfère t’avoir à mon mariage que n’importe quel cadeau matériel.”

Nous pouvons totalement ressentir la douleur de la mariée car les mariages peuvent être une affaire délicate. Alors, pensez à profiter de la journée ou à faire plaisir aux autres.

