Navette indienne Ace Jwala Gutta se fait atteler à l’acteur-producteur tamoul Vishnu Vishal le 22 avril. Avant son mariage avec Vishal, les amis proches de Jwala ou comme elle les appelait «ses filles», ne négligent aucun effort pour gâter la future mariée.

Jwala nous a permis de jeter un œil à ses célébrations de douche nuptiale. Elle a posté une photo d’elle-même sur Twitter. Dans le claquement, nous pouvons la voir vêtue d’une robe jaune avec un shash «mariée-à-être».

Plus tôt cette semaine, Vishnu avait fait une annonce à propos de leur mariage via les réseaux sociaux. Il a posté une photo de leur carte de mariage avec le hashtag #JwalaVished.

«Avec la bénédiction de nos familles, cela nous donne une immense joie de partager la nouvelle de notre mariage, dans une affaire privée en présence de proches et chers. Nous allons nous marier. Nous vous remercions pour tout l’amour que vous nous avez versé au fil des ans et recherchons des bénédictions alors que nous nous embarquons dans ce voyage d’amour, de loyauté, d’amitié et de solidarité », lit-on sur la carte.

Jwala et Vishal se fréquentent depuis un moment maintenant. Le duo a officialisé sa relation il y a deux ans via les réseaux sociaux.

Le 35e anniversaire de Jwala, Vishnu lui avait demandé de l’épouser et elle a confirmé la nouvelle de leurs fiançailles en publiant des photos dans lesquelles elle a vu afficher sa bague.

Pour les deux, Vishal et Jwala, ce sera leur deuxième mariage.

Vishal était auparavant marié à Rajini Natraj. Les deux se sont séparés en 2018. Rajni et Vishal ont également un fils nommé Aryan.

Pendant ce temps, le mariage de Gutta avec Chetan Anand s’est terminé par un divorce en 2011.

Sur le plan du travail, Jwala a pris une pause indéfinie du badminton et Vishnu sera ensuite vu dans le thriller FIR.

