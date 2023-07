La future mariée et son teckel mutilés par un bull terrier lors d’une attaque d’horreur des semaines avant le mariage de rêve

Une future mariée et son teckel miniature ont été brutalement mutilés lors d’une attaque de chien non provoquée.

Isabella Payne avait visité le parc à chiens de Gold Coast en Australie quelques semaines seulement avant son mariage lorsque l’impensable s’est produit.

L’heureux couple n’est qu’à sept semaines de se marier

Le bull terrier a laissé des blessures brutales à la future mariée Crédit : Instagram

Un bull terrier a commencé à mutiler le chiot Lola alors que son propriétaire horrifié est intervenu pour sauver le petit chien.

Isabella et Lola ont toutes deux subi de graves blessures et Lola a dû subir une intervention chirurgicale.

Des photos horribles montraient les morsures et les égratignures sanglantes subies par sa propriétaire Isabella alors qu’elle tentait de sauver son chien.

Son fiancé Jacob Thirkettle a créé un GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour la chirurgie du chiot Lola.

Il a déclaré: « Sept semaines après notre mariage, l’une des pires choses possibles est arrivée à Lola, notre teckel miniature de trois ans, et à Isabelle, ma fiancée.

« Ils ont tous deux été attaqués sans provocation et mutilés par un autre chien alors qu’ils se trouvaient dans un parc pour chiens sans laisse sur la Gold Coast.

« Mon fiancé a été très gravement blessé en essayant d’extraire Lola de l’emprise du chien. On peut dire sans risque de se tromper que sans la réflexion rapide d’Isabelle, Lola ne serait pas ici avec nous. »

Une photo partagée sur la page GoFundMe montrait Lola allongée sur une couverture avec une longue étendue de points de suture sur le cou.

Jacob a partagé une photo d’Isabella et Lola assises au soleil sur une terrasse et a déclaré que les deux se reposaient et se remettaient de l’incident déchirant.

Il a déclaré: « Nous sommes très reconnaissants envers les membres de la communauté que nous ne connaissons pas qui sont venus à leur secours.

« L’opération de Lola s’est bien déroulée, mais elle a encore un long chemin à parcourir avec son rétablissement et ce n’est que le début. »

Pour faire un don à GoFundMe, cliquez ici.

Isabella guérit maintenant à la maison après l’épreuve Crédit : Instagram

Isabelle et son chiot Lola guérissent maintenant à la maison Crédit : Instagram

La pauvre chiot Lola a subi une intervention chirurgicale pour ses blessures graves Crédit : Instagram