La future mariée en larmes après un spectacle de danse surprise par des amis

Lorsque nous sommes des adolescents qui vont à l’école, nous discutons souvent des innombrables façons dont nous allons nous amuser au mariage de notre ami. Cependant, à mesure que nous grandissons, la pression du travail, les problèmes personnels et les horaires chargés ont tendance à ruiner ces plans. Parfois, nous ne pouvons même pas assister au mariage de notre meilleur ami, ce qui souligne encore plus l’inévitabilité de grandir. Au milieu de toute l’incertitude de la vie, c’est toujours spécial lorsque votre groupe d’amis vous surprend en se présentant au hasard aux festivités précédant le mariage. Quelque chose de presque similaire s’est produit avec cette future mariée.

La vidéo désormais virale qui montre un groupe d’amis prenant la future mariée par surprise lors de sa cérémonie de mehendi en livrant une superbe performance de danse a pris d’assaut Internet. Non seulement cela, la femme a fondu en larmes après avoir vu l’acte incroyable. La séquence a été publiée sur Instagram le 27 décembre par l’un des amis de la femme, Deepesh Mehta.

« Mere haal se, mere dard se, tu hai bekhabar. Si ses larmes étaient de l’eau, Mumbai aurait été inondée », a lu la légende hilarante du message.

La vidéo représente deux images parallèles. L’une capture les deux amis masculins de la mariée secouant une jambe sur le célèbre morceau punjabi Mast Kalander du film Heyy Babyy. L’autre montre la femme, assise sur un canapé, à côté de son fiancé, qui a de l’art mehendi sur les mains et les jambes.

Les deux amis semblent danser de tout leur cœur sur la piste alors que la femme groove aussi. Bientôt, le duo fait un geste vers la porte et fait place au troisième ami. Le troisième individu fait une entrée pimpante, accrochant tout le monde avec ses mouvements énergiques, et le trio continue de danser sur la chanson Mast Kalander. Incapable de contrôler ses émotions, la femme fond en larmes de joie, bouleversée par la performance de ses amis.

Une fois le spectacle terminé, le groupe de trois se rassemble autour de la femme et la serre dans ses bras. Les sous-titres vidéo de la vidéo touchante se lisaient comme suit : “Attendez qu’elle pleure… POV : vous avez réussi à surprendre votre BFFFFF.”

La vidéo a attiré l’attention de nombreux utilisateurs de médias sociaux. Alors qu’un utilisateur a tiré une référence du film Yeh Jawani Hai Deewani et a écrit: «Le lapin de YJHD qui écrase le mariage d’Aditi, c’est comme ça», un autre a plaisanté: «Préservez votre amitié plus que toute autre chose.»

“LA CHOSE LA PLUS MIGNONNE SUR INTERNET”, a commenté un troisième. Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 979 000 vues et plus de 134 000 likes sur Instagram. La vidéo vous a-t-elle émue vous aussi ?

