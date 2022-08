La future mariée a abandonné son fiancé à l’aéroport et s’est enfuie avec ses bagages et 5 000 £ en espèces

Une future mariée a abandonné son fiancé à l’aéroport – et s’est enfuie avec ses sacs et 5 000 £ en espèces.

Le couple apparemment aimé, dans la quarantaine, s’était fiancé un jour plus tôt – et avait dit au personnel d’enregistrement à Heathrow qu’ils s’envolaient pour Rome pour se marier.

Hier soir, une porte-parole de la Met Police a confirmé qu’ils avaient été appelés pour enquêter. Aucune arrestation n’a encore été effectuée Crédit : PA

Mais lorsque l’homme, dit-on britannique, a laissé sa fiancée s’occuper de leurs valises pour aller aux toilettes, elle a disparu et a tout emporté avec elle.

Le futur marié désemparé a déclaré au personnel du terminal 5 qu’elle avait volé 5 000 £ qu’il lui avait donnés pour le mariage.

Un spectateur a déclaré: «Il était en morceaux – totalement inconsolable. Apparemment, ils ne s’étaient rencontrés que très récemment et il était tombé amoureux d’elle.

« Il avait proposé un jour plus tôt et elle avait accepté.

« Ils avaient prévu de se marier à Rome et étaient sur le point de s’y envoler. Puis elle a fait une course pendant qu’il est allé aux toilettes et a disparu avec toutes leurs affaires.

« Le personnel l’a cherchée partout, mais elle était introuvable.

« Il n’était même pas clair si elle était sortie de l’aéroport ou dans un autre pays.

« Finalement, la police a été appelée. Même son nom était alors mis en doute.

Hier soir, une porte-parole de la Met Police a confirmé qu’ils avaient été appelés pour enquêter.

Elle a ajouté: «Les enquêtes se poursuivent. Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment. »