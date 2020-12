Une future mariée du Texas est décédée du coronavirus cinq jours après qu’elle était censée se marier.

Stephanie Lynn Smith, 29 ans, de Lubbock, est décédée avant de pouvoir épouser son fiancé, Jamie Bassett, 31 ans.

Elle a attrapé une maladie dans les jours qui ont précédé les noces qu’elle croyait être un zona, qui aurait éclaté en raison du stress qui a précédé le grand jour.

Quelques jours avant son mariage, elle a commencé à se sentir mal et est allée à l’hôpital

« Elle était stressée à propos du mariage », a déclaré sa mère, Oralia Smith, à NBC News. « Elle est allée voir le médecin à ce sujet et il lui a donné des médicaments pour cela. »

Mais elle ne présentait aucun symptôme lié au coronavirus. Quelques jours plus tard, elle avait du mal à goûter et à sentir la nourriture et l’état de Smith s’est aggravé.

Son fiancé l’a emmenée à l’hôpital où elle a reçu un diagnostic de COVID-19 et de pneumonie.

Après avoir été libérée, elle est retournée chez elle se reposer.

«Elle était extrêmement fatiguée», a déclaré Bassett. «Honnêtement, elle aurait peut-être dormi 20 heures ce jour-là.

Mais les choses ont continué à empirer et Smith est retournée à l’hôpital une fois de plus après que son taux d’oxygène a chuté.

« Nous l’avons embrassée et lui avons dit que nous la verrions et qu’elle irait bien », a déclaré sa mère.

Ce serait la dernière fois que quelqu’un de sa famille la verrait vivante.

En plus d’essayer d’augmenter son taux d’oxygène, les choses ne semblaient pas trop graves et Smith était toujours en mesure de publier sur Facebook.

«Merci aujourd’hui pour les infirmières qui prient. Et je serai étourdie quand je leur montrerai une photo de ma robe de mariée », a-t-elle écrit. «Pas hors du bois … loin de là. Mais je promets que je ressens chaque prière. Merci!!’

Smith a passé ce qui aurait été le jour de son mariage à l’hôpital, dans l’isolement, alors qu’elle luttait contre le virus.

« Aujourd’hui était censé être le jour de mon mariage », a écrit son financier Bassett dans un message Facebook. « Au lieu de cela, Stephanie est à l’hôpital pour augmenter son taux d’oxygène et je ne l’ai pas vue depuis deux jours. C’est vraiment nul et je veux juste que tout ne se passe pas comme ça.

Cinq jours plus tard, la famille de Bassett et Smith a été convoquée à l’hôpital, craignant le pire.

« J’avais un peu peur et j’avais cela en tête pendant tout le temps que nous conduisions à l’hôpital », a déclaré Bassett.

Au moment où la famille est arrivée, Smith était déjà décédé.

« Les médecins nous ont dit qu’ils avaient perdu son pouls quatre fois, et ils l’ont ramenée trois fois avec la RCR, et pour la dernière, ils n’ont pas pu récupérer son pouls », a déclaré Bassett.

La famille de Smith ne sait pas comment elle a contracté le coronavirus. Elle travaillait en partie à domicile et en partie dans un bureau depuis l’été.

«Son rire était si contagieux. C’était si fort. C’était tellement drôle », a déclaré sa mère en hommage à sa fille. «Juste pour l’entendre. Toujours le plus bruyant lors des réunions de famille.

Au lieu de profiter de leur premier mois en tant que couple marié, Bassett a pleuré l’amour de sa vie.

«C’est quelqu’un que vous ne rencontrez pas tous les jours. Elle était une personne exceptionnellement attentionnée et aimante qui voulait juste réparer le monde », a-t-il déclaré.