La future maman Sonam Kapoor organisera une grande fête prénatale, PREMIER aperçu de l’invitation, le panier-cadeau devient viral

Sonam Kapoor considère chaque jour de sa grossesse comme une bénédiction. L’actrice va bientôt avoir une cérémonie intime de baby shower, et les invitations pour l’occasion sont prêtes. Viral Bhayani a partagé une vidéo dans laquelle nous pouvons avoir un premier aperçu d’un énorme panier-cadeau avec l’invitation à la fête de naissance.

Selon le photographe, la baby shower aura lieu à Bandstand, Mumbai, une ancienne résidence de Miss India Kavita Singh. Le mariage de Sonam et Anand Ahuja a également eu lieu au même endroit. Viral a posté la vidéo avec la légende : “Invites à la baby shower de #sonamkapoor. Cela se passe le 17 juillet dans l’ancienne maison de Miss India #kavitasingh au kiosque à musique. Le mariage a également eu lieu dans ce lieu propice.”

Plus tôt, l’actrice avait organisé une baby shower à Londres, et les images de l’occasion sont devenues virales. Eh bien, c’est formidable que l’actrice célèbre également son bonheur dans son pays d’origine. Sonam Kapoor a publié samedi des photos inédites de sa baby shower. Sonam a partagé des photos d’elle, de son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja et de ses visiteurs sur Instagram. Elle a également fourni un aperçu du menu et de l’emplacement, entre autres. Notting Hill a été étiqueté par Sonam comme emplacement.

Sonam et Anand sont vus en train de poser pour la caméra sur la première photo à l’intérieur d’une pièce. Tandis que Sonam gardait sa main sur son ventre, elles se sourirent et posèrent leurs têtes l’une près de l’autre. L’acteur a également fourni un aperçu d’une table sur laquelle était placée une couverture avec le mot Sonam écrit dessus. De petits vases pleins de fleurs, des plats avec des menus personnalisés et de minuscules sachets étaient tout autour de la table. Actuellement, dans son troisième trimestre, Sonam est fréquemment photographiée à Londres avec sa sœur Rhea. Plus tôt cette année, en mars, Sonam et Anand ont révélé qu’ils donneraient naissance à leur premier enfant.