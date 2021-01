La future maman Pearle Maaney dit que la maternité ne changera pas ses choix cinématographiques

L’actrice Ludo Pearle Maaney, qui attend actuellement son premier enfant avec son mari Srinish Aravind, a parlé de la maternité et de la façon dont cela n’affectera pas ses choix de films. Dans une récente interview avec Hindustan Times, Pearle a déclaré qu’elle se préparait à jongler avec toutes les responsabilités.

S’adressant à la publication, Pearle a déclaré: «J’espère que les réalisateurs me considéreront comme un acteur et non comme une femme mariée ou une mère, et travailleront avec moi pour mon talent. Au Kerala, la plupart des meilleures actrices sont mariées et ont des enfants. Mais cela n’a pas affecté leurs performances ou leurs choix. En tant qu’interprète, je devrais me voir proposer des rôles qui feraient ressortir le meilleur de moi.

Pearle a également déclaré que la maternité était le meilleur sentiment au monde et qu’elle avait hâte d’apprendre beaucoup de choses sous un angle différent. Elle a ajouté que son enfant lui rappellera qui elle est.

L’actrice sera ensuite vue dans un film tamoul, mais s’est également vu offrir de nombreux rôles dans des projets bollywoodiens et des web-shows. Elle a dit: «Je ne peux pas en parler pour le moment. Mais la bonne chose est que lorsque je les ai informés que j’étais enceinte, ils ont dit qu’ils étaient prêts à attendre. Je pense qu’une fois que vous travaillez avec dada (Anurag Basu dans Ludo), beaucoup d’autres portes s’ouvrent pour vous.

Pearle a annoncé sa grossesse à la fin août 2020. Elle est attendue en mars. Elle est mariée à l’acteur Srinish Aravind depuis 2019.