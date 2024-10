La future maman Masaba Gupta partage un vœu adorable pour sa mère Neena Gupta à l’occasion de sa victoire au prix national pour Uunchai : « Je dirai à mon bébé que NaniJi est le plus cool » | Actualités du cinéma hindi

L’actrice chevronnée Neena Gupta faisait partie des célébrités honorées lors de la Prix ​​nationaux du cinéma cérémonie le 8 octobre 2024. Neena a remporté le prix national de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Sooraj Barjatya ‘Uunchai‘. Après que sa mère Neena Gupta ait reçu un prix pour le film « Uunchai » de 2022 lors de la cérémonie, la célèbre créatrice et actrice Masaba Gupta était ravie. Masaba, qui va bientôt devenir mère, a révélé que son futur bébé avait la grand-mère la plus « cool ».

Mardi, Masaba Gupta a partagé sur Instagram ses réflexions suite au grand accomplissement de sa mère Neena Gupta. Masaba a partagé une photo et une vidéo de Neena Gupta remportant le prix lors de l’événement. Masaba a félicité l’actrice et a écrit un doux message pour sa mère dans le message. Elle a écrit : « Je dirai à mon bébé que NaniJi est la plus cool et qu’elle remporte des prix nationaux depuis 1994 avec des fleurs dans les cheveux… FÉLICITATIONS @neena_gupta. »

Neena Gupta était magnifique lorsqu’elle a choisi de porter un sari rose pour la cérémonie du National Film Award. Pour l’événement, l’actrice chevronnée a également coiffé son look avec une fleur rose derrière l’oreille. Neena a posté sur Instagram pour célébrer sa victoire significative aux National Awards en 2024. L’actrice a écrit dans son message qu’il s’agissait de sa quatrième distinction. « J’ai l’honneur de recevoir mon quatrième prix national des mains de l’honorable président indien, Droupadi Murmu », indique la légende.

Le 16 août, les gagnants des 70èmes National Film Awards ont été annoncés. Neena Gupta a déclaré dans une précédente interview avec l’Hindustan Times qu’elle était surprise d’apprendre sa victoire. L’actrice a révélé qu’elle avait demandé à sa direction de « vérifier » le rapport s’il était réel à l’époque.

Dans « Uunchai », Neena a incarné le personnage de l’épouse de Boman Irani à l’écran. Il mettait également en vedette Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Danny Denzongpa, Sarika et Parineeti Chopra dans des rôles clés.

D’un autre côté, Masaba Gupta devrait accueillir son premier enfant avec son mari Satyadeep Mishra. Masaba a annoncé sa grossesse en avril 2024 et a organisé une cérémonie de baby shower en août. Elle a joué dans la websérie « Masaba Masaba », qui mettait également en vedette sa mère Neena Gupta.

