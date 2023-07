La future maman Ileana D’Cruz révèle son homme mystérieux et partage des photos de leur « soirée rendez-vous » — Jetez un œil

Les photographies récentes partagées par Ileana D’Cruz sur ses histoires Instagram ressemblent assez à l’image floue partagée par l’actrice sur les réseaux sociaux il y a un mois.

Depuis qu’Ileana D’Cruz a annoncé sa grossesse en avril, les internautes se demandent qui est l’homme mystérieux de sa vie. Maintenant, l’actrice de Rustam a enfin partagé un indice sur son petit ami et le père de son enfant. La future maman a consulté la section Histoires de sa poignée Instagram et a déposé quelques photos d’elle-même avec son beau de leur récente soirée en amoureux. Alors qu’Ileana D’Cruz est tout sourire dans une robe rouge à bretelles, son rendez-vous l’accompagne dans une chemise noire, arborant une barbe. Son message comprenait également une légende « Date Night », ainsi qu’un emoji au cœur rouge.

Ileana D’Cruz laisse tomber un indice sur son partenaire

Les photographies partagées par Ileana D’Cruz semblent similaires à la photo floue partagée par l’actrice le mois dernier. Son message était accompagné d’une longue note sur son parcours de grossesse. Elle a affirmé que bien qu’elle soit heureuse de la nouvelle phase de sa vie, les choses semblent parfois désespérées.

Sa note était la suivante : « Être enceinte est une si belle et belle bénédiction… Je ne pensais pas que j’aurais la chance de vivre cela, alors je me considère incroyablement chanceuse de faire ce voyage. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point il est agréable de sentir une vie grandir à l’intérieur de vous. La plupart du temps, je suis juste submergé de regarder ma bosse devenir wow – je vais bientôt te rencontrer – et puis il y a des jours qui sont si inexplicablement difficiles… Donc j’essaie. Ils sont écrasants, dévorants, et les choses semblent juste sans espoir… Et il y a des larmes… Puis suit la culpabilité… Et cette voix dans ma tête me déprime… Je devrais être reconnaissant, pas pleurer sur quelque chose d’aussi banal… Je devrais être plus forte… Quel genre de mère serai-je si je ne suis pas assez forte. »

Ileana D’Cruz a ajouté : « Et je ne sais pas quel genre de mère je serai. Vraiment pas. Tout ce que je sais, c’est que j’aime tellement ce petit humain que je pourrais déjà exploser. Et pour l’instant… Je pense que ça suffit. »

Le post d’Ileana D’Cruz vieux d’un mois :

Voici les dernières histoires Instagram d’Ileana D’Cruz où son partenaire peut être vu clairement :

https://www.instagram.com/stories/ileana_official/3148606794066215926/?hl=en

Ileana D’Cruz a été vue pour la dernière fois dans la chanson de Badshah et Goldkartz, Sab Gazab. L’étourdissante a annoncé sa grossesse quelques jours après la sortie de la chanson. Sa dernière apparition à l’écran était dans le film, The Big Bull, aux côtés d’Abhishek Bachchan. Ensuite, elle fera partie du film, Unfair & Lovely, face à Randeep Hooda.