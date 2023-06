La future maman Ileana D’Cruz partage la première photo avec le père du bébé, les fans demandent « est-ce que…? »

Ileana D’Cruz a récemment laissé les fans stupéfaits en annonçant sa grossesse sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient curieux de connaître le père de l’enfant. Maintenant, l’actrice a enfin partagé la première photo avec le père de l’enfant, et la photo a laissé les fans demander à l’actrice de révéler bientôt le nom du père.

Samedi, Ileana D’Cruz a partagé une photo pâteuse avec le père de son enfant et a dit que la grossesse était le plus beau sentiment. L’actrice a écrit: «Être enceinte est une si belle belle

bénédiction. Je ne pensais pas que j’aurais la chance de vivre cela, alors je me considère incroyablement chanceuse de faire ce voyage. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point il est agréable de sentir une vie grandir à l’intérieur de vous. La plupart du temps, je suis juste submergé par le fait que ma bosse devient wow – je vais bientôt vous rencontrer (a) et puis il y a des jours qui sont si inexplicablement difficiles. Donc essayer. Ils sont écrasants. Tout en consommant. Et les choses semblent juste sans espoir. Et il y a des larmes. Vient ensuite la culpabilité. Et cette voix dans ma tête me rabaisse. Je devrais être reconnaissant, ne pas pleurer pour quelque chose d’aussi insignifiant. Je devrais être plus fort. Quel genre de mère serai-je si je ne suis pas assez forte ? »

.

Elle a ajouté : « Et je ne sais pas quel genre de mère je serai. Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c’est que j’aime déjà tellement ce petit humain que je pourrais exploser. Et pour l’instant, je pense que ça suffit.





L’actrice a également parlé de son « rock » pendant la grossesse et a écrit : « Et les jours où j’oublie d’être gentille avec moi-même, cet homme charmant a été mon rock. Il me tient quand il sent que je commence à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou offre simplement un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile.

En regardant la photo, certains fans ont plaisanté en disant que le père pourrait être « Rocky Bhai ». L’un des commentaires disait: «Pourquoi la barbe vous semble familière? #KGF #patron. Un autre a écrit: « est-ce que Rocky Bhai? » Un autre fan a écrit : « Salam Rocky bhai ». Un autre a écrit: « sans vouloir vous offenser, mais il ressemble à peu près à rocky bhai. »

Ileana D’Cruz a annoncé sa grossesse le 18 avril avec une photo d’une robe de bébé et la nouvelle a pris d’assaut Internet. Alors que l’actrice n’a toujours pas révélé le nom du père de l’enfant, la nouvelle photo que l’actrice a partagée avec le père du bébé a des fans curieux de savoir qui est le père et veut que l’actrice le révèle bientôt.

