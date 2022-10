La future maman Bipasha Basu se fait brutalement troller pour avoir porté des talons pendant la grossesse, les internautes disent ‘kam se kam…’

À l’ère des médias sociaux, les acteurs sont constamment sous le radar du public. Quoi qu’ils fassent, quoi qu’ils disent, ils sont instantanément jugés, scrutés ou même critiqués par les internautes. Auparavant, Alia Bhatt avait été critiquée par le public numérique après avoir été aperçue portant des talons pendant sa grossesse. Récemment, Bipasha Basu a dû faire face à des critiques similaires pour avoir porté des talons longs.

Samedi, Bipasha a été repéré à Bandra. La beauté de Bong était élégante en robe longue orange. L’actrice de Raaz a même posé avec son petit fan et les médias. Cependant, elle a fait son apparition en portant des talons hauts, et c’est là que les internautes ont perdu leur sang-froid.

Dès que la vidéo des utilisateurs aux yeux d’aigle a fait surface, ils ont souligné les longs talons de Basu et l’ont critiquée pour cela. Un utilisateur a écrit : “Ouais, log pragnancy mai bhi hill kese carry krlete hai.” Le deuxième utilisateur a écrit : “Pourquoi elle utilise des collines à cette époque.” Le troisième utilisateur a déclaré : “Kamse kam la grossesse mein aux talons pehnana éviter karo.” Un internaute a écrit : “Les talons ? Pendant la grossesse, il faut les éviter.” Un autre internaute a écrit : “La grossesse me talonne nhi phnte mam.” L’un des internautes a écrit : “Inka doctor aur humara doctor ke education alag hoti ha kya hum logo ma shuru sa he heel ban ho jate ha.”

Le 16 août, Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant alors que le couple partageait de belles photos de leur séance de maternité. Et maintenant, le lundi 5 septembre, l’acteur de Hate Story 3 a laissé tomber un message pâteux avec sa femme dans lequel on peut voir le couple partager un câlin serré.

En plus de l’adorable photo, il a écrit : “Tout à moi !!! #monkeylove.” L’actrice d’Ajnabee a été vue vêtue d’une robe transparente noire tandis que son mari portait une chemise surdimensionnée imprimée de couleur crème sur la photo. Le premier a également consulté la section des commentaires et a écrit “Cutie pie” et a ajouté un emoji au cœur rouge.