La future maman Bipasha Basu réagit à la note sincère de son mari Karan Singh Grover sur les difficultés d’une femme pendant la grossesse

Bipasha Basu et Karan Singh Grover, le couple puissant de Bollywood, attendent bientôt leur premier enfant. L’actrice semble profiter de sa phase de maternité et les deux sont ravis que leur bébé arrive. Récemment, Karan a écrit une longue note sur les difficultés infinies, tacites, inexprimées et inaperçues qu’une femme enceinte traverse pendant la grossesse. Karan a partagé une nouvelle photo de la séance photo de maternité du couple et a sous-titré le message comme suit: «C’est une combinaison de nombreux sentiments. Tout nouveau mais en quelque sorte familier, pas familier comme je l’ai déjà fait auparavant, mais plutôt comme si j’avais ressenti cela dans mon rêve le plus précieux et le plus beau, comme presque intégré dans mon ADN. Un sentiment si intense que je n’ai pas apporté à la surface externe de mon être car j’avais peur d’exploser en feu d’artifice de joie. Quand nous avons appris que nous étions enceintes et que nous allions avoir la chance d’avoir un petit… une toute petite version de nous, un petit bébé singe, ce dont j’avais peur s’est produit.

Sur la photo, la future maman Bipasha était tout sourire alors qu’elle détournait le regard de la caméra, tandis que son mari Karan la tenait par derrière. Les deux avaient l’air follement amoureux l’un de l’autre. Les futurs parents ont été vus en train de se jumeler dans des tenues noires. Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont été à la mode sur le nouvelles de divertissement depuis le moment où ils ont annoncé leur grossesse.

Regardez la photo –

Bipasha a annoncé sa grossesse sur Instagram, en partageant une photo et en écrivant une longue note. Bipasha et Karan se sont rencontrés tous les deux sur le tournage du film de Bhushan Patel Seul et leur chimie à l’écran a mis le feu aux écrans. Bipasha et Karan sont sortis ensemble pendant un certain temps avant de planifier leur mariage. Les deux ont marché dans l’allée après un an de relation en avril 2016. Bipasha et Karan se sont donné des objectifs d’amour majeurs avec leurs photos romantiques, leurs dates de dîner et bien plus encore. Les deux ont été vus pour la dernière fois dans Dangerous de Vikram Bhatt.