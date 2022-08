La future maman Bipasha Basu exhibe son ventre arrondi dans une jolie vidéo ; Le commentaire de Karan Singh Grover est trop mignon pour être manqué [Watch]

Il y avait des spéculations selon lesquelles Bipasha Basu est enceinte et elle attend son premier enfant avec son mari Karan Singh Grover. Enfin, hier (16), l’actrice a officiellement annoncé qu’elle était enceinte. Elle a partagé quelques belles photos montrant sa bosse de bébé et a remercié tout le monde pour leurs prières, leur amour inconditionnel et leurs bons voeux. L’actrice et Karan se sont mariés en 2016, et maintenant, après six ans, ils sont tous prêts à embrasser la parentalité. Eh bien, récemment, Bipasha a posté une jolie vidéo dans laquelle elle affiche son baby bump.

Bipasha Basu articule le dialogue tendance de la bobine Instagram, “J’ai un bébé dans mon ventre”, et elle a l’air super mignonne dedans. Karan Singh Grover a recueilli sur la vidéo, “Ouais regarde !!!! Mon bébé dans ton ventre!” N’est-ce pas un commentaire mignon? Regardez la vidéo ci-dessous

Bipasha a été éloigné du grand écran pendant plus de sept ans. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans la série Web intitulée Dangerous qui mettait également en vedette Karan Singh Grover dans le rôle principal. C’était censé être un film, mais plus tard, les créateurs ont décidé de le publier sous forme de série Web sur MX Player. La série Web n’a pas vraiment créé un grand buzz.

Alors que les fans de Bipasha attendaient l’annonce de son prochain projet, l’actrice les a surpris avec l’annonce de sa grossesse. Mais, nous sommes sûrs que ses fans sont heureux que leur star préférée soit sur le point de devenir bientôt mère et de commencer un nouveau voyage en elle.

En parlant de Karan Singh Grover, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans la série Web Qubool Hai 2.0. Il a commencé sa carrière d’acteur à la télévision, puis a joué dans des films et des séries Web. Ses fans attendent également de savoir quel sera son prochain projet.