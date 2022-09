La future maman Bipasha Basu aspire à cette délicatesse desi pendant la grossesse; vérifier

L’actrice de Bollywood Bipasha Basu et Karan Singh Grover allaient bientôt devenir parents. Le couple avait confirmé la nouvelle sur son fil d’actualité sur les réseaux sociaux. C’était le 16 août dernier, lorsque l’actrice a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Bipasha et son mari Karan ont donné aux fans un aperçu de leur voyage avant l’arrivée de leur petit. Parlant de la même chose, l’actrice a profité hier de son histoire Instagram pour publier un clip d’elle ayant du jalebis.

Dans le clip, elle savoure l’aliment desi car elle a envie de sucreries pendant la grossesse. “Enfin une envie de sucre”, a-t-elle écrit dans sa légende.

Découvrez Bipasha Basu en train de manger du jalebi :

Plus tôt, hier, l’actrice de Raaz a été vue dans la ville et son éclat de grossesse était magnifique.

Découvrez le look de Bipasha Basu ici :

En parlant du couple, ils avaient posté des photos de leur shooting maternité sur les réseaux sociaux, pour annoncer la grossesse. Avec les photos, ils ont écrit une note où ils ont parlé de leur bonheur. Dans leur message, ils ont expliqué comment ils avaient commencé leur vie individuellement, puis ils se sont rencontrés. Trop d’amour pour seulement deux avait l’air injuste, alors bientôt leur bébé les rejoindra et ajoutera à leur joie.

En parlant des photos de leur séance photo de maternité, le couple avait l’air rêveur car ils se sont tous les deux jumelés en blanc. Le premier cliché avait Karan berçant la bosse de bébé de Bipasha et le deuxième cliché avait Karan embrassant la même chose.

Découvrez les clichés ici :

Bipasha et Karan s’étaient rencontrés sur les tournages de leur film Alone (2015). Le couple a souvent révélé que ce n’était jamais le coup de foudre pour le couple, mais ils se sont bien liés et sont tombés amoureux après avoir travaillé ensemble. C’était le 30 avril 2016, lorsque le couple s’est marié. Ils ont organisé une belle réception pour leurs amis de l’industrie. Leur mariage a été suivi par Salman Khan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan et bien d’autres.