La future maman Alia Bhatt se précipite chez elle alors qu’elle revient de Singapour; les internautes en admiration devant sa personnalité

L’actrice de Brahmastra Alia Bhatt est revenue à Mumbai de Singapour après avoir reçu le prix Time100. Le discours d’Alia lors du prix est devenu viral sur les réseaux sociaux et les fans en sont devenus gaga. Alia a récemment été aperçue à l’aéroport de Mumbai lundi soir et était magnifique dans une robe ample et une mule. Elle a complété son look avec un masque. Alia semblait pressée et fit signe aux paps avant de monter dans la voiture. Les fans d’Alia ont aimé ses vêtements de mode confortables pendant la grossesse.

Le repérage d’Alia à l’aéroport a laissé les fans louer son look. Un fan a écrit : “Tellement mignon. Très belle Alia chérie”, tandis qu’un autre a commenté en disant : “Une personne forte… chapeau bas.” Eh bien, Alia a récemment annoncé le lancement de sa ligne de maternité et a partagé un message à ce sujet.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt –

Alia a constamment travaillé pendant sa grossesse et s’est donné des objectifs de mode majeurs avec ses superbes vêtements de maternité.

Alia a même annoncé avoir le béguin pour son mari Ranbir Kapoor. Dans une nouvelle vidéo promotionnelle, Alia a révélé qu’elle était la plus grande fan de Ranbir. Dans l’annonce, Alia a déclaré qu’elle était fan de grands interprètes et a pris le nom de Ranbir et de la légende hollywoodienne Meryl Streep.

Côté travail, Alia et Ranbir ont profité du succès de leur film Brahmastra. Elle fera bientôt ses débuts à Hollywood avec Gal Gadot dans Heart Of Stone. Alia a également Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh.