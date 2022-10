La future maman Alia Bhatt profite d’une “journée de chaat” avec sa soeur Shaheen Bhatt, gorges de golgappa, sev puri

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent bientôt leur premier enfant. L’actrice Raazi, future maman, a assouvi ses envies de grossesse le dimanche 9 octobre en savourant de délicieuses collations avec sa sœur aînée Shaheen Bhatt. Alia a consulté ses histoires Instagram et a publié deux photos donnant à ses fans et abonnés un aperçu de sa “journée de chaat”.

L’actrice de Brahmastra peut être vue tenant un panipuri cassé ou un golgappa dans la première image, pour laquelle elle a écrit “le pouvoir d’un puri”. Pour le deuxième clic, elle a partagé la photo de sev puri et a écrit “Chaat day with @shaheenb Best day”. Shaheen a également partagé cette photo sur ses histoires Instagram.





Pendant ce temps, à la fois professionnellement et personnellement, Alia a eu une année mouvementée avec son mariage avec Ranbir Kapoor, annonçant sa grossesse et ayant joué dans plusieurs succès au box-office. L’actrice de Gully Boy s’est mariée avec la star de Shamshera le 14 avril lors d’une cérémonie privée et fin juin, le couple a annoncé la bonne nouvelle qu’ils attendaient un bébé. La semaine dernière, le couple a même organisé une baby shower pour leurs amis et leur famille à leur domicile.

En février, elle a joué dans le drame Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et a reçu d’énormes distinctions pour sa performance. Le film a également collecté plus de Rs 100 crore au box-office. Puis, en mars, l’actrice a joué un camée crucial dans l’extravagance d’action RRR de SS Rajamouli, dirigée par Jr NTR et Ram Charan. Le film s’est avéré être un énorme succès et est devenu le quatrième film indien le plus rentable de tous les temps.

L’actrice a fait ses débuts en tant que productrice avec la comédie noire Darlings, qui a été créée sur Netflix en août, et a été très applaudie pour avoir joué et soutenu le film avec Shefali Shah et Vijay Varma. Enfin, en septembre, Alia a partagé l’espace de l’écran avec son mari Ranbir pour la toute première fois avec l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji, Brahmastra Part One: Shiva. Le film Dharma Productions a rapporté plus de Rs 400 crore au box-office mondial.