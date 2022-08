Alia Bhatt embrasse actuellement la maternité et elle fait également la promotion de son prochain film Brahmastra Part One: Shiva. Alia a intelligemment réussi à combiner les deux et à proposer des moments adorables de sa dernière séance photo.

Voici les images





Sur le front du travail, Alia a été vue pour la dernière fois dans RRR de SS Rajamouli et Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali.