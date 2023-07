La future épouse d’Anant Ambani, Radhika Merchant, porte une robe chemise Rs 3 lakh alors qu’ils sont repérés à Dubaï

Le fils de Mukesh Ambani, Anant, continue de faire l’actualité tous les jours. Radhika Merchant et Anant prévoient de se marier bientôt. En conséquence, les deux ont souvent été vus ensemble. Une fois de plus, Marchand de Radhika et Anant Ambani peuvent être vus ensemble dans cette séquence. Cette fois, l’adorable couple a été aperçu en train de s’amuser dans les rues de Dubaï. Une vidéo d’Anant Ambani et Radhika Merchant déambulant dans les rues de Dubaï devient virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo reçoit beaucoup d’éloges de la part des téléspectateurs.

La robe 3 Lakh de Radhika Merchant

Radhika Merchant et Anant Ambani ont été vus ensemble à Dubaï le 2 juillet 2023. Anant était vêtu d’un ensemble coordonné de bleu, et sa copine lui correspondait dans une nuance de bleu plus claire. Les baskets noires étaient le seul ajout à la tenue de Radhika, qu’elle a gardée entièrement sous-estimée. La robe de Radhika était de la marque de luxe Dior. La robe en coton bleu vif arborait le motif Toile de Jouy Reverse, une déclinaison du motif iconique de la Maison avec un jeu de couleurs inversées.

Les fiançailles de Radhika Merchant et Anant Ambani

Radhika Merchant et Anant Ambani se sont fiancés le 19 janvier 2023, devant leurs proches au domicile Antilia des Ambani, conformément à la coutume.

La vidéo d’Anant Ambani et Radhika Merchant a été partagée à partir de la page nommée Instant Bollywood. Dans la vidéo, Anant et Radhika sont vus marchant avec des cheikhs et des gardes de sécurité de Dubaï.