La fusion Spirit-Frontier en question après un nouveau report de vote, les cercles de JetBlue

Le sort de la fusion de Spirit Airlines avec son collègue transporteur à bas prix Frontier Airlines devient de plus en plus trouble.

Cette semaine, Spirit a reporté son assemblée des actionnaires pour la troisième fois, ouvrant la porte à de nouvelles discussions de Frontier et de son prétendant rival JetBlue Airways. Les deux derniers retards sont intervenus chacun quelques heures seulement avant que les actionnaires de Spirit ne votent sur le rapprochement de Frontier, une combinaison désormais de 2,6 milliards de dollars en espèces et en actions après que Frontier a récemment adouci l’offre dans le but de conjurer les avances de JetBlue. JetBlue offre environ 3,7 milliards de dollars dans le cadre d’une prise de contrôle entièrement en espèces.

Avant le dernier vote prévu, qui était prévu pour vendredi matin, il ne semble pas que Spirit ait eu suffisamment de voix pour faire approuver l’accord Frontier, selon des personnes proches du dossier.

Spirit serait tenu de payer à Frontier des frais de rupture de plus de 94 millions de dollars s’il jugeait l’offre de JetBlue supérieure et abandonnait son accord initial.

“Nous travaillons dur pour mener à bien ce processus tout en restant concentrés sur le bien-être de notre famille Spirit”, a déclaré le PDG de Spirit, Ted Christie, dans une note aux employés jeudi soir après le report du vote. Spirit a refusé de commenter davantage vendredi.

JetBlue, pour sa part, a applaudi le retard. Le PDG Robin Hayes a déclaré dans un communiqué jeudi soir: “Nous sommes encouragés par nos discussions avec Spirit et espérons qu’ils reconnaissent maintenant que les actionnaires de Spirit ont indiqué leur préférence claire et écrasante pour un accord avec JetBlue.”

Ni JetBlue ni Frontier n’ont fait de commentaires supplémentaires vendredi.

L’enjeu est une chance de devenir la cinquième compagnie aérienne du pays, derrière les géants américain, Delta, United et Southwest. Une fusion Spirit-Frontier pourrait créer un mastodonte de la compagnie aérienne à bas prix, tandis que JetBlue affirme que son offre de rachat “dynamiserait” la croissance de la compagnie aérienne, dont le service comprend plus de commodités et la classe affaires Mint sur certains avions.

“Le conseil d’administration de Spirit est déterminé à conclure un accord avec Frontier. Ils n’ont jamais faibli”, a déclaré Brett Snyder, un ancien directeur de la compagnie aérienne qui dirige maintenant le site de voyage Cranky Flier. « Leur défi est de savoir comment obtenir les votes ? »

Si l’accord Frontier est soumis à un vote, les actionnaires de Spirit décideront d’un transaction en espèces et en actions. L’action bancaire pourrait signifier un avantage futur pour les actionnaires si le rebond des voyages fait grimper le cours de l’action. Mais ils risquent l’inverse en cas de récession ou de ralentissement des voyages, bien que les transporteurs à bas prix tels que Spirit et Frontier soient moins sensibles aux hauts et aux bas des voyages d’affaires que les grandes compagnies aériennes.

L’offre cash-in-hand de JetBlue évite le pari.

“Avec l’accord Frontier, vous faites confiance à ce qui se passera après la fusion pour gagner votre argent. Avec JetBlue, c’est : voici l’argent, prenez l’argent, partez”, a déclaré Snyder.

JetBlue a adouci à plusieurs reprises son offre pour Spirit, notamment en augmentant les frais de rupture inverse si les régulateurs bloquent l’accord. La persistance de la compagnie aérienne a mis la pression sur Frontier, qui a récemment augmenté sa propre offre pour correspondre aux frais de rupture inversés de JetBlue.

Le conseil d’administration de Spirit a rejeté chacune des propositions de JetBlue, arguant qu’une prise de contrôle ne passerait pas avec le ministère de la Justice, qui poursuit pour bloquer la propre alliance régionale de JetBlue avec American Airlines dans le nord-est des États-Unis.

Le ministère de la Justice de l’administration Biden s’est engagé à adopter une ligne dure contre les accords qui menacent la concurrence, même en supposant des cessions. JetBlue, par exemple, a promis de céder les actifs de Spirit dans le nord-est pour rendre son projet de rachat de Spirit plus acceptable.

Mais ce n’est une préoccupation que si un accord Frontier est mort – et malgré les retards du vote des actionnaires, ce n’est peut-être pas le cas, selon Bob Mann, analyste de l’aviation et ancien dirigeant de la compagnie aérienne.

“Je vois cela plutôt comme un cas où Spirit fait incontestablement attention à l’écoute et à la révision [JetBlue’s offer] et ils peuvent finalement conclure par eux-mêmes que cela n’a pas de sens », a-t-il déclaré.

Si un accord avec Frontier échouait lors du vote des actionnaires et ouvrait la voie à JetBlue, Frontier pourrait encore se retrouver en tête : le plan de JetBlue est de convertir les avions Airbus compacts et sans fioritures de Spirit en ses propres avions, qui comprennent des écrans de dossier, plus d’espace pour les jambes et Wifi gratuit.

Tout ce que JetBlue paie pour Spirit “est un acompte”, a déclaré Mann. “Les coûts d’intégration vont s’élever à des milliards en plus de cela et prendre des années.”

Cela laisserait Frontier comme la compagnie aérienne à petit budget sans fioritures la plus importante et la plus remarquable aux États-Unis à une époque où presque tout devient plus cher.