La fusion Six Flags-Cedar Fair aidera-t-elle SeaWorld Entertainment ?

Investir dans Divertissement SeaWorld (NYSE : MER) ces jours-ci, c’était comme s’asseoir dans la zone de trempage lors d’un des spectacles aquatiques du parc de la vie marine. Vous êtes proche de l’action contre la vitre, mais vous serez probablement aussi tout mouillé à la fin de la représentation.

SeaWorld Entertainment a publié mercredi matin des résultats financiers décevants. Les revenus ont diminué de 3 % pour le troisième trimestre, saisonnièrement puissant, son pire résultat depuis 2020 avec les fermetures liées à la pandémie. Le titre lui-même se négocie à la baisse en 2023.

Dans un contexte financier bâclé après des trimestres consécutifs de baisse des revenus, quelque chose d’intéressant s’est produit la semaine dernière. Six drapeaux (NYSE : SIX) rapports confirmés qu’elle allait acquérir l’opérateur régional de parcs d’attractions Foire du Cèdre (NYSE : AMUSANT) dans une fusion d’égaux. Le rapprochement devrait être finalisé au premier semestre de l’année prochaine, à temps pour la haute saison estivale des voyages. Cela ne semble peut-être pas évident au premier abord, mais c’est une bonne chose pour SeaWorld Entertainment. Examinons de plus près ce que l’accord pourrait faire pour aider les voies sans gouvernail de SeaWorld.

Libérer le Kraken

La combinaison de Six Flags et de Cedar Fair ne semble pas avoir beaucoup d’influence sur les activités de SeaWorld Entertainment. La plupart des parcs les plus fréquentés de cette dernière sont situés dans le centre de la Floride, à plus de six heures de route de l’attraction fermée Six Flags ou Cedar Fair la plus proche. Il y a des tourniquets Six Flags ou Cedar Fair plus proches des parcs de SeaWorld ailleurs, mais probablement pas suffisamment pour avoir un impact direct sur la circulation piétonnière et les dépenses des clients.

Cependant, la fusion de deux acteurs régionaux de premier plan devrait bénéficier à SeaWorld de plusieurs manières. Pour commencer, cela retire Cedar Fair de la table en tant que rachat potentiel de SeaWorld. Le marché n’a pas été impressionné lorsque SeaWorld a lancé une offre d’acquisition non sollicitée de 3,4 milliards de dollars cela a finalement été rejeté au début de l’année dernière. Cedar Fair et Six Flags n’étant plus des partenaires potentiels, SeaWorld devra se concentrer sur la croissance organique. C’est peut-être aussi le moment de recruter des acteurs beaucoup plus petits à un prix très réduit. Si Cedar Fair s’est finalement rendu disponible après avoir abattu SeaWorld en 2022 et Six drapeaux en 2019le désespoir pourrait être intense pour d’autres acteurs de cette industrie très fragmentée.

La fusion devrait également aider SeaWorld, car la combinaison de Six Flags et de Cedar Fair va probablement renforcer les prix du secteur. Les acteurs réunis pourraient réaliser des synergies de réduction des coûts qu’ils pourraient répercuter sur les consommateurs en proposant des prix plus bas, mais de qui se moque-t-on ? Avec un portefeuille de propriétés plus large, la version 2024 de Six Flags devrait être en mesure de justifier des prix plus élevés pour ses abonnements saisonniers plus chers qui incluent l’accès à tous les paradis de sensations fortes.

Enfin, SeaWorld peut bénéficier d’une attention accrue et potentiellement favorable des analystes. Matthieu Boss chez JP Morgan a assumé la couverture de SeaWorld avec une note neutre sans intérêt la semaine dernière. Cependant, dans la note, il a souligné que Six Flags se négociait à une prime de valorisation par rapport à SeaWorld. Avec un opérateur d’attractions coté en bourse de moins à suivre, les investisseurs opportunistes pourraient se tourner vers SeaWorld en tant qu’acteur pur du secteur des parcs à thème.

Les choses ne vont pas bien pour SeaWorld en ce moment, et il était facile de voir venir quand il a déployé des efforts assez extrêmes pour promouvoir les visites d’invités. Encourager les détenteurs d’un laissez-passer annuel à visiter plusieurs fois dans un court laps de temps pour obtenir des prix ou réviser sa politique en cas d’intempéries pour offrir aux invités un contrôle de pluie lors des journées chaudes a télégraphié le trimestre difficile qu’il a livré cette semaine.

La fréquentation de 7,1 millions de visiteurs au troisième trimestre reflète la baisse de 3 % des revenus. Le résultat net a chuté de 8%. Les analystes s’attendaient à davantage des deux côtés du compte de résultat. Les revenus par habitant ont chuté, car l’augmentation des dépenses par visiteur dans les parcs n’a pas suffi à compenser la baisse des entrées.

SeaWorld ne recule pas devant le défi. Il continue d’investir dans de nouveaux manèges et attractions, ce qui est essentiel dans les parcs du même nom, qui tentent de se démarquer des spectacles controversés sur la vie marine qu’ils organisaient auparavant.

Alors que les deux principaux opérateurs de parcs à thème du pays ont récemment augmenté leurs prix, cela devrait être une occasion en or pour SeaWorld soit d’augmenter ses propres prix, soit de maintenir le cap et d’engloutir des parts de marché. Les investisseurs ont hésité à actions de voyages et de tourisme qui s’est bien comporté au départ après la pandémie, mais cela ne signifie pas que SeaWorld Entertainment sera mouillé longtemps. La fusion de Six Flags avec Cedar Fair devrait aider.

10 actions que nous préférons à SeaWorld Entertainment

Lorsque notre équipe d’analystes a une astuce boursière, il peut s’avérer payant de l’écouter. Après tout, le bulletin d’information qu’ils diffusent depuis plus d’une décennie, Conseiller en actions Motley Foola triplé le marché.*

Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être le dix meilleures actions pour que les investisseurs achètent dès maintenant… et SeaWorld Entertainment n’en faisait pas partie ! C’est vrai : ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

Voir les 10 valeurs

*Stock Advisor revient à compter du 6 novembre 2023

JPMorgan Chase est un partenaire publicitaire de The Ascent, une société Motley Fool. Rick Munarriz occupe des postes au sein de SeaWorld Entertainment. The Motley Fool occupe des postes et recommande JPMorgan Chase et Six Flags Entertainment. The Motley Fool recommande Cedar Fair et SeaWorld Entertainment. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.