La fusion Shein-Forever 21 renforce la fast fashion

Dans ce qui pourrait être l’alliance de fast fashion la plus puissante à ce jour, le géant chinois du commerce électronique Shein a conclu un accord avec Forever 21.

L’accord permettra au célèbre détaillant de mode en ligne de vendre des vêtements, accessoires et produits de beauté Forever 21 sur son site. En échange, Shein pourrait bientôt exploiter des espaces de vente distincts au sein des magasins Forever 21.

Même si Shein a expérimenté des boutiques éphémères, dont une en Montréal le mois dernier, elle n’a aucun magasin physique en Amérique du Nord.

Cette décision a été une surprise pour certains, étant donné que les deux sociétés étaient considérées comme l’un des plus grands rivaux l’une de l’autre.

« En termes de prix, ils sont certainement très, très proches », a déclaré Sheng Lu, expert de l’industrie mondiale du textile et de l’habillement à l’Université du Delaware à Newark, Del. « Shein pourrait être l’un des plus grands concurrents pour le secteur du textile et de l’habillement ». Pour toujours 21. »

Forever 21 a été confronté à des défis ces dernières années. En 2019, elle a déposé son bilan et fermé plus de 30 % de ses magasins aux États-Unis et tous ses magasins au Canada. (Drew Angerer/Getty Images)

Lu dit que cela faisait partie du calcul, les deux sociétés ayant choisi de travailler ensemble plutôt que de se concurrencer directement.

Cet accord intervient alors que Shein cherche à se développer aux États-Unis. Le mois dernier, elle a lancé un marché de type Amazon où les vendeurs tiers peuvent vendre de tout, des articles ménagers aux appareils électroménagers, directement aux consommateurs.

« Le partenariat visera à répondre aux besoins des clients aux États-Unis et dans le monde qui apprécient une mode abordable et de haute qualité », a écrit Shein dans un communiqué. communiqué de presse .

Shein, basée à Singapour, a vu sa popularité monter en flèche ces dernières années. Ses vêtements tendance et bon marché sont particulièrement attrayants pour les acheteurs de la génération Z, dont beaucoup se tournent vers TikTok pour publier des vidéos avec le hashtag #sheinhaul, dans lesquelles ils montrent de grandes quantités d’articles Shein qu’ils ont achetés pour presque rien.

L’année dernière, Shein était estimé à 100 milliards de dollars américains – bien plus que les géants de la fast-fashion H&M et Zara réunis.

D’un autre côté, Forever 21, basé à Los Angeles, a été confronté à un certain nombre de défis ces dernières années. En 2019, elle a déposé son bilan et fermé plus de 30 % de ses magasins aux États-Unis et tous ses magasins au Canada. Depuis, l’entreprise a rouvert quelques magasins au Canada.

Les experts affirment que Shein pourrait se tourner vers Forever 21 pour bien plus que son espace de vente au détail, la considérant comme une marque américaine de confiance qui pourrait aider l’entreprise chinoise à renforcer son image en Amérique du Nord.

Le problème d’image de Shein

Shein a été à plusieurs reprises sur la sellette en raison de ses pratiques de travail. L’année dernière, un rapport de Bloomberg a révélé que des tests en laboratoire avaient montré à deux reprises que les vêtements de Shein étaient fabriqués à partir de coton provenant de la région chinoise du Xinjiang. Le pays a été accusé d’exploiter la minorité musulmane ouïghoure de la région à des fins de travail forcé, notamment dans les industries du coton et de l’habillement, et le Canada et les États-Unis ont interdit l’importation de ces produits.

Une enquête par Canal 4 au Royaume-Uni l’année dernière a également révélé que certains employés des usines de confection Shein en Chine travaillaient jusqu’à 18 heures par jour, sept jours par semaine.

Dans une réponse par courrier électronique à CBC News, Shein a déclaré qu’elle avait une tolérance zéro à l’égard du travail forcé et a nié s’approvisionner en coton en Chine ou avoir des fabricants dans la région du Xinjiang.

Les connaissances de Forever 21 en matière de culture et de vente au détail pourraient être considérées comme un atout pour Shein, déclare Natascha Radclyffe-Thomas, professeur de marketing et de commerce durable à la British School of Fashion de la Glasgow Caledonian University à Londres.

Natascha Radclyffe-Thomas est professeur de marketing et d’affaires durables à la British School of Fashion de Londres. Elle est préoccupée par l’accord Shein-Forever 21. « En termes de durabilité, je pense que c’est un cauchemar », a-t-elle déclaré. (Soumis par Natascha Radclyffe-Thomas)

« Je pense que ce partenariat est probablement [intended] pour donner cette marque plus solide et plus fiable que les gens reconnaissent… et dont ils se souviennent peut-être grâce aux expériences de vente au détail en magasin », a-t-elle déclaré. « Alors que Shein n’a pas vraiment eu tout cela parce que c’était principalement dans un espace en ligne. »

Lu dit qu’en ce qui concerne l’image de Shein, le nouveau partenariat ne peut pas faire grand-chose.

« Si Shein se souciait vraiment de son image… il a beaucoup d’espace, beaucoup de possibilités d’amélioration… même si Shein acquiert Forever 21, ces inquiétudes concernant Shein ne disparaîtront pas. »

Privilégier la croissance à la durabilité

Certains experts rencontrés par CBC ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce que le nouveau partenariat signifie pour la mode durable.

« Je peux voir que cela ressemble à ce genre de mariage fast-fashion fait au paradis », a déclaré Radclyffe-Thomas. « En termes de durabilité, je pense que c’est un cauchemar. »

En 2021, Shein était responsable d’environ 6,3 millions de tonnes d’équivalents dioxyde de carbone, selon Business of Fashion, une plateforme en ligne axée sur l’industrie mondiale de la mode. Shein a déclaré que 99 pour cent de ces émissions provenaient de sa chaîne d’approvisionnement. En comparaison, ASOS, le détaillant britannique de mode et de cosmétiques en ligne, affirme avoir émis 1,5 million de tonnes d’équivalent CO2 en 2021.

Shein a également été critiqué pour avoir contribué à l’empreinte environnementale de l’industrie en vendant des vêtements qui ne sont pas faits pour durer.

« Cela encourage les consommateurs à continuer d’acheter des vêtements bon marché et à les jeter », a déclaré Lu.

REGARDER | Comment une campagne de relations publiques de Shein a mal tourné : Les influenceurs en colère : comment un voyage à l’usine Shein s’est retourné contre eux | À propos de ça Un groupe d’influenceurs a été critiqué après avoir participé à un voyage de marque avec Shein, l’un des plus grands fabricants de mode rapide au monde, accusé de violations du droit du travail et d’une empreinte environnementale démesurée. Andrew Chang explique pourquoi cette campagne de relations publiques a si mal tourné.

Alors que la popularité de Shein continue d’augmenter, certains consommateurs et gouvernements demandent également aux entreprises de mode de produire des vêtements fabriqués de manière éthique et respectueuse de l’environnement. La Commission européenne élabore de nouvelles réglementations qui obligeront les entreprises de mode à produire des vêtements de manière plus durable et à assumer la responsabilité de leurs impacts environnementaux.

Selon Radclyffe-Thomas, compte tenu du bilan de Shein, une expansion ultérieure ne fera que causer encore plus de tort.

« Ils ont un score extrêmement faible au Indice de transparence de la mode « , a-t-elle déclaré, faisant référence à la base de données en ligne qui classe les entreprises en fonction des informations qu’elles divulguent sur leurs politiques sociales et environnementales, leurs opérations et leur chaîne d’approvisionnement.

« Ils repoussent tout type de commentaires sur l’exploitation par le travail.… Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de proactif dans la volonté d’être réellement durable. »

Lu est d’accord. « [Shein] veut continuer à croître plutôt que de se concentrer sur la résolution des problèmes actuels. »

Deux modèles différents

Des questions se posent également quant au succès du partenariat, étant donné que les deux sociétés ont des modèles commerciaux fondamentalement différents.

Le modèle de Shein repose sur la commande de petits lots de vêtements et sur une augmentation de volume en cas de demande, en utilisant ses propres données et technologies pour identifier ce qui est populaire. Pour cette raison, dit Lu, Shein ne se soucie pas de garder les articles en stock, ce qui peut être délicat lorsqu’on opère dans un espace de vente au détail.

« Shein ne se soucie pas du réapprovisionnement », a-t-il déclaré. « Il ne se soucie pas de savoir si ses produits se vendent ou non, car il lance toujours de nouveaux produits basés sur de nouvelles données de consommation et sur les nouvelles tendances de la mode. »

REGARDER | Les ambitions de Shein à l’échelle d’Amazon : Le géant de la fast fashion Shein pourrait-il s’attaquer à Amazon ? | À propos de ça Le détaillant de mode rapide Shein lance un marché mondial en ligne, vendant auprès de fournisseurs tiers tels qu’Amazon. Lauren Bird s’assoit avec Julie Zenderoudi, productrice de About That, pour expliquer le plan de Shein et les implications potentielles de cette décision sur l’environnement et le travail.

Radclyffe-Thomas se demande également comment le modèle économique de Shein pourrait s’adapter à celui de Forever 21, étant donné que normalement, Shein propose des centaines de nouveaux produits chaque jour.

« Si vous expédiez directement au consommateur, vous n’expédiez pas tant que quelqu’un n’achète pas », a-t-elle déclaré. « Mais si vous avez un magasin de détail, vous devez évidemment avoir du stock. Je ne sais donc pas comment ils géreraient ces volumes de stock.… C’est complètement différent de Forever 21. »

Cependant, Dave Xie, un expert du cabinet de conseil Oliver Wyman spécialisé dans le secteur de la vente au détail en Chine, voit des similitudes entre les deux marques, notamment au niveau des prix.

« Ce sont deux marques de mode rapide avec un bon rapport qualité-prix », a-t-il déclaré.

On ne sait pas encore quand Shein pourrait être vendu dans les magasins Forever 21 au Canada.