La fusion PGA Tour et LIV Golf sondée par le sénateur Richard Blumenthal

WASHINGTON – Un haut législateur démocrate a lancé lundi une enquête sur le projet de fusion du PGA Tour et du LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite.

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., a demandé des détails sur l’accord entre les deux organisations, y compris la manière dont la nouvelle entité combinée fonctionnera à la lumière des violations des droits de l’homme en Arabie saoudite, dans des lettres adressées au commissaire de la PGA. Jay Monahan et PDG de LIV Golf Greg Norman.

La lettre de Blumenthal intervient alors que l’accord PGA Tour-LIV fait l’objet d’un examen minutieux et de doutes quant à la possibilité de réaliser la fusion, compte tenu de la gravité des réclamations antérieures dans les litiges antérieurs des ligues de golf les unes contre les autres.

Le gouvernement saoudien a été accusé de violations généralisées des droits de l’homme, notamment de l’orchestration du meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018.

L’annonce de la fusion du 6 juin était un « renversement soudain et radical d’une position concernant LIV Golf », a écrit Blumenthal, qui préside le sous-comité sénatorial permanent des enquêtes. Le Tour et son commissaire s’étaient auparavant prononcés fermement contre LIV et son rôle dans le golf professionnel.

Pendant ce temps, le Fonds d’investissement privé du gouvernement saoudien, qui détient LIV, avait clairement prévu d’utiliser les investissements dans le sport pour faire avancer les objectifs du gouvernement saoudien, selon la lettre de Blumenthal.

« L’accord de PGA Tour avec PIF concernant LIV Golf soulève des inquiétudes quant au rôle du gouvernement saoudien dans l’influence de cet effort et les risques posés par une entité gouvernementale étrangère prenant le contrôle d’une institution américaine chérie », a écrit Blumenthal.

Avant l’accord de fusion, la rivalité de PGA avec LIV comprenait une action en justice entre les deux. Les entités ont convenu d’écraser tous les litiges en cours dans le cadre de leur plan visant à combiner les activités commerciales et les droits en une société à but lucratif encore inconnue.

Monahan a déclaré mardi à « Squawk on the Street » de CNBC que la fusion est un avantage pour le jeu de golf malgré les « tensions » antérieures.

L’accord nécessitera l’approbation du conseil d’administration du PGA Tour, selon une note aux joueurs de Monahan.

LIV Golf a refusé de commenter les lettres de Blumenthal. PGA Tour n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

Blumenthal a demandé des réponses à plusieurs questions, y compris un aperçu de la structure de l’entreprise et des enregistrements de tout différend entre les chefs d’entreprise et toute autre partie prenante, avant le 26 juin.