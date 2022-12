La fusion peut-elle résoudre la crise climatique ?

En 2017, j’ai visité le plus grand projet de tokamak, ITER, dans le sud de la France. C’est une machine d’une complexité époustouflante, un effort multinational assemblé à partir de pièces produites dans de nombreux pays. Le projet a été envisagé pour la première fois dans les années 1980; l’espoir est qu’il produira une fusion d’ici le milieu des années 2030.

Mais ITER, comme le projet Livermore, n’est qu’une expérimentation. Même si ITER fonctionne, concevoir et construire une usine qui capte l’énergie d’un tokamak et la convertit en électricité est probablement très lointain.

Et le monde doit bientôt réduire fortement ses émissions. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux du XIXe siècle, la plus stricte des deux limites issues des pourparlers sur le climat de Paris en 2015, les émissions doivent atteindre presque zéro d’ici 2050.

Ainsi, même si les centrales à fusion devenaient une réalité, cela n’arriverait probablement pas à temps pour aider à conjurer l’aggravation des effets à court terme du changement climatique. Selon de nombreux climatologues et décideurs, il est de loin préférable de se concentrer sur les technologies d’énergie renouvelable actuellement disponibles, telles que l’énergie solaire et éolienne, pour aider à atteindre ces objectifs d’émissions.

Quand le pouvoir pourrait-il commencer à circuler ?

Donc, si la fusion n’est pas une solution climatique rapide, pourrait-elle être une solution à plus long terme aux besoins énergétiques mondiaux ? Peut-être, mais le coût peut être un problème. Le National Ignition Facility de Livermore, où l’expérience a été menée, a été construit pour 3,5 milliards de dollars. Le prix d’ITER, jusqu’à présent, est de plus de 20 milliards de dollars. On ne sait pas si le monde pourrait se permettre des centrales à fusion résultant de ces deux projets.

Ces dernières années, il y a eu une prolifération d’efforts privés de moindre envergure pour développer l’énergie de fusion, certains utilisant des approches alternatives. Plus de 30 entreprises travaillent sur la technologie, dont environ les deux tiers aux États-Unis, selon la Fusion Industry Association, un groupe commercial. Ensemble, ils ont reçu près de 5 milliards de dollars d’investissements privés.

Parmi ces efforts, Commonwealth Fusion, une société dérivée du Massachusetts Institute of Technology, est parmi les plus avancés. Comme je l’écrivais en 2020, une série d’études évaluées par des pairs a montré que l’approche, un tokamak beaucoup plus compact qu’ITER qui utilise les avancées de la technologie des électroaimants, pourrait fonctionner.