La fusion nucléaire franchit une étape importante : la production nette d’énergie

La chambre cible du National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory est l’endroit où les scientifiques tirent des lasers et observent et mesurent ce qui se passe lorsque ces lasers entrent en collision avec une source de carburant. Des températures de 100 millions de degrés et des pressions suffisamment extrêmes pour comprimer une cible jusqu’à 100 fois la densité du plomb sont créées dans cette installation.

“C’est important. Les résultats précédents étaient des records, mais ils ne produisaient pas encore plus d’énergie que ce qui avait été investi”, a déclaré Andrew Holland, PDG du groupe commercial de l’industrie, le Association de l’industrie de la fusion , a déclaré à CNBC. “Pour la première fois sur Terre, les scientifiques ont confirmé qu’une expérience d’énergie de fusion a libéré plus de puissance qu’il n’en faut pour démarrer, prouvant ainsi la base physique de l’énergie de fusion. Cela conduira la fusion à devenir une source d’énergie sûre et durable dans un proche avenir.”

Mardi, le chef du Département de l’énergie et d’autres responsables scientifiques fédéraux ont annoncé qu’une réaction de fusion effectuée au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie avait atteint une énergie nette, ce qui signifie que la réaction a généré plus d’énergie qu’il n’en a été mis pour initier la réaction. C’est la première fois que l’humanité atteint ce point de repère.

Les spéculations ont tourbillonné dans les jours qui ont précédé la conférence de presse, car l’intérêt pour la fusion en tant que source d’énergie potentiellement viable a considérablement augmenté ces dernières années, les inquiétudes concernant le changement climatique et la sécurité énergétique étant devenues plus aiguës.

Plus que 90 réacteurs nucléaires fonctionnent actuellement aux États-Unis, mais ces réacteurs nucléaires produisent de l’énergie avec fission nucléaire, c’est-à-dire lorsqu’un neutron heurte un atome plus gros, le faisant se diviser en deux atomes plus petits et libérant beaucoup d’énergie. Les réactions de fission nucléaire ne libèrent aucune émission de dioxyde de carbone et sont donc considérées comme une énergie propre, selon le département américain de l’énergie.

Les États-Unis ont obtenu environ 19 % de sa production d’électricité à grande échelle de ces centrales nucléaires en 2021, selon l’US Energy Information Administration, et l’énergie des réacteurs à fission nucléaire représente la moitié de l’énergie propre produite aux États-Unis, selon le ministère de l’Énergie.

Cependant, ces réacteurs génèrent des déchets radioactifs nucléaires de longue durée lorsqu’ils fonctionnent, et la plupart des pays, y compris les États-Unis, ont actuellement ces déchets nucléaires qui reposent sur des fûts secs sur des sites de réacteurs nucléaires dans tout le pays. Les efforts visant à construire un stockage géologique souterrain permanent pour les déchets de fission nucléaire ont jusqu’à présent été contrecarrés aux États-Unis.

La fusion se produit lorsque deux atomes s’entrechoquent pour former un atome plus lourd, libérant d’énormes quantités d’énergie sans générer d’émissions de dioxyde de carbone ni de déchets nucléaires durables. Mais il s’est avéré extrêmement difficile de maintenir une réaction de fusion ici sur terre, et les scientifiques tentent depuis des décennies. En particulier, il faut d’énormes quantités d’énergie pour générer la fusion sur les réactions, et jusqu’à cette expérience, personne n’avait démontré la capacité d’obtenir plus d’énergie de la réaction qu’il n’en faut pour l’alimenter.

“Les scientifiques ont eu du mal à montrer que la fusion peut libérer plus d’énergie qu’elle n’en a injecté depuis les années 1950”, a déclaré à CNBC le physicien des plasmas Arthur Turrell.

“Au cours de ces décennies, chaque fois que quelqu’un a demandé un financement pour développer l’énergie de fusion, la réponse a toujours été” d’abord, vous devez montrer que cela fonctionne en principe “”, a déclaré Turrell. “C’est-à-dire que vous devez montrer qu’une expérience de fusion peut produire plus d’énergie qu’elle n’en utilise. Les chercheurs de Lawrence Livermore l’ont fait pour la toute première fois.”

Le succès pourrait également stimuler davantage d’investissements privés dans la fusion, qui est déjà un espace chaud –jusqu’à présent, jeninvestisseurs ont investi près de 5 milliards de dollars en startups privées d’énergie de fusion, selon le Association de l’industrie de la fusionet plus de la moitié depuis le deuxième trimestre de 2021.

“Tout le monde dans la communauté de la fusion laser (ou fusion par confinement inertiel) s’est concentré sur l’obtention de plus d’énergie que sur une seule expérience, car c’est la clé pour montrer la preuve de principe et débloquer de nouveaux investissements et intérêts”, a déclaré Turrell. CNBC.

En effet, l’industrie privée de la fusion y voit une victoire.

“Maintenant, l’industrie de la fusion financée par le secteur privé franchira les prochaines étapes, transformant des résultats expérimentaux comme celui-ci en une source viable d’énergie propre et sûre”, a déclaré Holland à CNBC. “En bref, cela montrera au monde que la fusion n’est pas de la science-fiction : elle sera bientôt une source d’énergie viable. Bien sûr, il reste encore de nombreuses étapes entre ces résultats expérimentaux et les centrales à fusion, mais c’est une étape importante qui amène nous rapproche du jour où la fusion fournira au monde une énergie propre, sûre et abondante.”