La fusion? Nous avons déjà vu ce film.

La fascination de la culture pop pour la fusion va au-delà d’un processus qui soutient la robotique et les machines ; les rêves collectifs de notre culture d’une énergie sûre et illimitée ont même été incarnés par certains de nos héros.

Si cela ressemble à de la science-fiction, eh bien, c’est parce que nous avons été amplement préparés pour cette découverte dans la culture pop, où des versions alternatives de nos imaginations actuelles et fantastiques de notre avenir nous ont montré des technologies impossibles alimentées par une combinaison d’effets spéciaux et d’incompréhensibles jargon.

Les protagonistes de la bande dessinée comme Captain Atom et Doctor Solar ont des corps capables de manipuler des atomes pour créer des explosions d’énergie. Firestorm, qui était un habitué du Arrowverse de CW, peut changer les structures de particules de n’importe quelle substance et la transmuter; et lui-même est une sorte de métaphore du pouvoir de fusion, en ce qu’il était, dans sa première incarnation, une combinaison de deux personnes différentes, Ronnie Raymond (joué par Robbie Amell) et Martin Stein (Victor Garber). Le héros de DC Comics, Damage, a un corps qui fonctionne comme un réacteur à fusion biochimique, et puis il y a le chéri de l’univers cinématographique Marvel, Tony Stark, un ingénieur qui Einstein lui-même un réacteur à arc miniature (ce bijou de poitrine brillant) pour alimenter son Iron Man costume et le maintenir en vie.

La ville de New York du MCU est transformée par la technologie Stark, notamment le réacteur à arc. Stark Tower apparaît dans divers films et émissions de télévision Marvel comme le symbole d’une réalité alternative dans laquelle l’énergie – et les possibilités, super-héroïques ou autres – sont illimitées.

Il en va de même dans de nombreux univers de science-fiction populaires, comme “Star Wars”, où il est fait mention de générateurs de fusion et de réacteurs à fusion, et “Star Trek”, où les systèmes d’ingénierie des vaisseaux de la Fédération utilisent un “sous-système de réaction de fusion”.

Le fonctionnement de ces sciences fictives est fonctionnel, au niveau de l’intrigue, mais pas toujours précis, clair ou exact. Peu importe combien de fois je regarde mes films et séries de science-fiction préférés, je ne peux toujours pas dire un parsec d’un cylindre de pharmacie plutonium. Et même maintenant que l’énergie de fusion pourrait être dans notre avenir, ma relation avec elle reste inchangée : laissez la science aux scientifiques et MacGuffins aux écrivains.

Tant que nous n’enfreignons aucune loi scientifique ou n’introduisons pas de contradictions flagrantes, en tant que spectateur, je ne suis là que pour le plaisir. Parce qu’il faudra un certain temps avant que nous n’utilisions des réacteurs à fusion pour alimenter nos supersuits personnels et nous envoler pour aller audacieusement là où aucun créateur de science-fiction n’est allé auparavant. Pourtant, la science d’aujourd’hui nous conduira dans un avenir où – grand Scott! — il n’y a pas de limite aux possibilités.