La fusion Microsoft-Activision pourrait nuire au marché des jeux, selon CMA | Actualités Actualités

Call of Duty est le titre phare d’Activision

La tentative de Microsoft d’acheter Activision Blizzard a rencontré un problème après que l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que l’accord de 68,7 milliards de dollars (56,7 milliards de livres sterling) pourrait avoir un impact sur les joueurs britanniques.

Le régulateur britannique de la concurrence a publié ses conclusions provisoires après une enquête de cinq mois sur l’accord et a déclaré que la fusion pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix ou moins d’innovation pour les joueurs.

La CMA a déclaré que cela pourrait rendre Microsoft plus fort et étouffer la concurrence, nuisant à la rivalité entre sa console phare, la Xbox et la PlayStation de Sony.

Activision produit un certain nombre de jeux vidéo, dont Call of Duty, et les opposants à la fusion ont soulevé des inquiétudes de la part de leurs rivaux, affirmant qu’ils pourraient voir leur accès à la franchise populaire restreint, ce que Microsoft a démenti.

La CMA a déclaré qu’elle avait constaté que l’achat de l’un des éditeurs de jeux les plus connus et les plus importants au monde renforcerait la position de Microsoft sur le marché et réduirait par la suite la concurrence à laquelle Microsoft serait autrement confrontée.

Le développeur de jeux vidéo crée également des jeux d’esports populaires et est l’un des plus grands noms du marché.

La société basée en Californie revendique les jeux Skylanders, Crash Bandicoot et Tony Hawk comme titres.

Microsoft s’est engagé à “100% d’égalité d’accès”

L’organisme de surveillance de la concurrence a déclaré qu’il avait écrit aux parties concernées un avis de solutions possibles pour répondre à ses préoccupations provisoires et avait demandé une réponse d’ici le 22 février, avant la publication du rapport complet de l’AMC le 26 avril.

Martin Coleman, président du groupe d’experts indépendant chargé de l’enquête sur l’accord, a déclaré: “On estime qu’il y a environ 45 millions de joueurs au Royaume-Uni, et les gens au Royaume-Uni dépensent plus pour les jeux que toute autre forme de divertissement, y compris la musique , films, télévision et livres.

“La forte concurrence entre Xbox et PlayStation a défini le marché des jeux sur console au cours des 20 dernières années. De nouveaux développements passionnants dans le cloud gaming offrent aux joueurs encore plus de choix.”

En réponse, la vice-présidente et avocate générale adjointe de Microsoft, Rima Alaily, a déclaré : « Nous nous engageons à proposer des solutions efficaces et facilement applicables qui répondent aux préoccupations de la CMA.

“Notre engagement à accorder à long terme un accès égal à 100% à Call Of Duty à Sony, Nintendo, Steam et d’autres préserve les avantages de l’accord pour les joueurs et les développeurs et accroît la concurrence sur le marché.

“Soixante-quinze pour cent des répondants à la consultation publique de la CMA conviennent que cet accord est bon pour la concurrence dans les jeux au Royaume-Uni.”