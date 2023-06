La fusion LIV-PGA révèle les ambitions plus larges de l’Arabie saoudite

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant une bonne partie de deux ans, le PGA Tour et la série LIV Golf, soutenue par l'Arabie saoudite, ont été en désaccord sur l'émergence de cette dernière – une compétition arriviste alimentée par une dépense massive d'argent du fonds souverain saoudien qui a forcé une rupture dramatique dans le monde du golf. L'acrimonie à propos du «sportswashing» saoudien a imprégné le sport. Il y a eu des procès et des audiences. Les athlètes versés dans les birdies et les bogeys devaient trouver des réponses aux questions sur les droits de l'homme et les régimes autocratiques.

Mais l’argent parle. La semaine dernière est venue la nouvelle d’une trêve et d’une alliance. Le PGA Tour, son homologue européen et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite ont convenu d’une fusion qui placerait le financement saoudien au centre des tournois de golf les plus prestigieux. Les parties ont abandonné le litige en cours pour un arrangement qui créerait une nouvelle société encore inconnue dans laquelle le PGA Tour aura une participation majoritaire, mais le PIF sera, au moins au début, son investisseur minoritaire exclusif. On pense que LIV Golf disparaîtra tranquillement après la fin de sa deuxième saison actuelle.

L’accord se heurte encore à des obstacles, notamment un Congrès sceptique. Lundi, le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a envoyé une lettre aux autorités du PGA Tour et du LIV Golf disant que le nouvel arrangement « soulève des inquiétudes quant au rôle du gouvernement saoudien dans l’influence de cet effort et les risques posés par une entité gouvernementale étrangère ». prendre le contrôle d’une institution américaine chérie. Il a souligné le « bilan profondément inquiétant du gouvernement saoudien en matière de droits de l’homme dans le pays et à l’étranger » et sa politique déclarée d’utiliser sa richesse souveraine pour poursuivre ses objectifs « stratégiques ».

Le commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, a cependant déclaré dans une lettre qu’il devait accepter l’accord soutenu par l’Arabie saoudite en raison de la proximité entre Washington et Riyad. « Bien que nous soyons reconnaissants des déclarations écrites de soutien que nous avons reçues de certains [congressional] membres, nous avons été largement laissés à nous-mêmes pour repousser les attaques, apparemment en raison de l’alliance géopolitique complexe des États-Unis avec le Royaume d’Arabie saoudite », a écrit Monahan aux sénateurs américains. « Cela a laissé la perspective très réelle d’une autre décennie de litiges coûteux et distrayants et l’existence à long terme du PGA Tour est menacée. »

Aujourd’hui, j’ouvre une enquête sur la fusion du PGA Tour en tant que président du sous-comité permanent des enquêtes. Je demande des informations à PGA & LIV sur la manière dont ils sont parvenus à cet accord avec le Fonds d’investissement public saoudien et sur la manière dont cette nouvelle entité sera structurée et exploitée. pic.twitter.com/zR5AhwU3PS —Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 12 juin 2023

L’Arabie saoudite résiste régulièrement aux accusations de « sportswashing » – que leur investissement dans des projets sportifs comme le PGA Tour ainsi que l’achat du club de football Newcastle United dans la Premier League anglaise sont des exercices de relations publiques visant à détourner l’attention d’un record en dents de scie d’abus au pays et à l’étranger. Le chef de facto du royaume, le prince héritier Mohammed ben Salmane, s’est présenté comme un jeune modernisateur transformant rapidement sa nation, alors même qu’il est considéré par beaucoup ailleurs comme une figure brutale, impliquée dans les horribles campagnes de bombardement au Yémen et dans les horribles enlèvements et meurtre du collaborateur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Les responsables saoudiens soutiennent que les acquisitions et les projets de financement du PIF dans le sport sont des décisions commerciales de bon sens qui contribuent également à stimuler l’intérêt national pour les jeux. « Tout sport qui a des consommateurs à l’échelle mondiale et nationale est un sport qui nous intéresse en tant qu’opportunité d’investissement, non seulement pour créer des retours commerciaux pour les investisseurs, qu’il s’agisse du PIF ou d’investisseurs privés, mais aussi pour améliorer la qualité de vie. d’Arabie saoudite, cela fait partie de notre programme touristique », a déclaré mardi à CNBC le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al-Falih.

Loin du golf, PIF s’est lancé dans une frénésie de dépenses spectaculaires dans le monde du football. Cela a peut-être commencé avec l’achat en 2021 de Newcastle United, qui est depuis passé d’une position intermédiaire dans le football anglais à près du sommet du tableau de la Premier League. Mais au cours de l’année écoulée, PIF a également mis de côté un énorme trésor de guerre pour éloigner certaines des plus grandes stars du football – si vieillissantes – de leurs clubs européens les plus légendaires et les amener dans les quatre meilleures équipes de la ligue saoudienne.

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr de Riyad cet hiver après la Coupe du monde au Qatar. La semaine dernière, l’attaquant français Karim Benzema, qui a remporté le Ballon d’Or 2022 du meilleur joueur du sport, a quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad, basé dans la ville de Djeddah. Il aurait gagné plus de 100 millions de dollars par an sur son nouveau contrat saoudien. Et bien d’autres, comme le vainqueur français de la Coupe du monde N’Golo Kanté, devraient suivre cet été.

Il y a dix ans, la Chine tenté un projet similaire. La direction centrale de Pékin a encouragé une multitude d’entreprises publiques et privées qui possédaient des équipes de football locales à courtiser les footballeurs européens et latino-américains, ce qui a entraîné une mini-migration de talents vers les clubs chinois. Mais l’initiative s’est essoufflée au milieu des scandales de corruption et de l’effondrement de certaines des grandes entreprises impliquées, tandis que les sommes massives dépensées n’ont guère contribué à renforcer l’image de la Chine à l’étranger ou à renforcer le sport chez lui. L’équipe nationale chinoise de football masculin a échoué au cours des deux dernières décennies à se qualifier pour la Coupe du monde.

Les Saoudiens espèrent un dividende plus heureux. Quelle que soit la rhétorique de Riyad, les gambits du golf et du football sont sans aucun doute des démonstrations d’un soft power ambitieux. Des stars comme Ronaldo et Benzema commandent des centaines de millions de fans personnels en ligne, dont beaucoup peuvent désormais voir l’Arabie saoudite comme la demeure insondable et riche où leurs héros exercent leur métier.

Kristian Ulrichsen, chercheur pour le Moyen-Orient au Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice à Houston, souligne une « stratégie claire pour orienter la conversation vers des sujets avec lesquels l’Arabie saoudite est beaucoup plus à l’aise » et loin des magouilles et des violations des droits de l’homme. qui a brièvement dominé les discussions à Washington à la suite du meurtre de Khashoggi. Les investissements saoudiens dans le PGA Tour, m’a dit Ulrichsen, lui donnent accès à « un public aisé à travers les États-Unis » et « peuvent changer l’opinion des gens sur ce qu’est l’Arabie saoudite et ce que l’Arabie saoudite peut faire ».

En effet, les Saoudiens peuvent souligner l’importante transformation en cours sous le prince héritier controversé, qui a démantelé la police de la moralité autrefois notoire du pays et poussé à travers une série de réformes de libéralisation – alors même que les autorités continuent de punir la dissidence et d’intimider et d’emprisonner une foule de militants de la société civile. Dans le cadre de la soi-disant Vision 2030 de l’Arabie saoudite, MBS, comme on l’appelle communément, utilise le puits de pétrole presque sans fond du royaume pour financer des projets de construction épiques et rebaptiser l’Arabie saoudite en tant que future plaque tournante de la logistique et du tourisme mondiaux.

« Les gens sont étonnés de voir à quel point le pays a changé », a déclaré Fahad Nazer, porte-parole de l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington. une récente interview avec Arab News, décrivant les réactions des délégations commerciales et politiques occidentales en visite dans le pays. « Cela a l’air différent, c’est différent. »

Mais quelle que soit l’opinion que l’on se fait du changement en cours, les investissements massifs du royaume approfondissent l’influence de Riyad à l’étranger.