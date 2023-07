La fusion HDFC Bank-HDFC aujourd’hui, la plus grande transaction de l’histoire de India Inc

Le géant du financement du logement HDFC fusionnera avec sa filiale HDFC Bank samedi, leurs conseils d’administration respectifs ayant approuvé la proposition vendredi.

Suite à la fusion inversée, l’institution HDFC Ltd, âgée de 44 ans, cesserait d’exister à partir du 1er juillet. HDFC Ltd, la première société de financement immobilier du pays, perdra son identité samedi.

« Le samedi 1er juillet 2023, qui sera la « date d’entrée en vigueur » du plan composite de fusion, date à laquelle l’ordonnance certifiée du NCLT sanctionnant le plan sera déposée par HDFC Investments, HDFC Holdings, HDFC Limited et HDFC Bank auprès de la République du Congo », a déclaré HDFC Bank dans un dossier réglementaire.

Le conseil d’administration de HDFC Bank, en consultation avec le conseil d’administration de HDFC Limited, a fixé le 13 juillet 2023 pour déterminer les actionnaires de HDFC Ltd qui seraient émis et attribués les actions de HDFC Bank, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le 13 juillet a été fixé pour la poursuite des warrants de HDFC Limited au nom de HDFC Bank.

Le conseil d’administration a fixé le 12 juillet 2023 pour le transfert des débentures non convertibles tandis que le 7 juillet pour le transfert des billets de trésorerie de HDFC Ltd au nom de HDFC Bank.

Considérée comme la plus grande transaction de l’histoire d’India Inc, HDFC Bank a accepté le 4 avril 2022 de reprendre sa société mère, qui est le plus grand prêteur hypothécaire pur, dans le cadre d’un accord entièrement en actions de 40 milliards de dollars, créant une situation financière services titan avec un actif combiné de plus de Rs 18 lakh crore.

L’activité totale de l’entité fusionnée s’élevait à Rs 41 lakh crore à la fin de mars 2023. Avec la fusion, la valeur nette de l’entité serait supérieure à Rs 4,14 lakh crore.

Le bénéfice combiné des deux entités était d’environ Rs 60 000 crore fin mars 2023.

Les actions combinées des jumeaux HDFC auront la pondération la plus élevée sur les indices à près de 14 %, bien plus que le poids lourd actuel de l’indice Reliance Industries avec une pondération de 10,4 %.

La fusion de HDFC Bank et HDFC crée un prêteur qui se classe au quatrième rang en termes de capitalisation boursière, derrière JP Morgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) et Bank of America Corp, selon les données compilées par Bloomberg. Il est évalué à environ 172 milliards de dollars.

Avec l’entrée en vigueur de l’accord, HDFC Bank sera détenue à 100 % par des actionnaires publics, et les actionnaires existants de HDFC détiendront 41 % de la banque. Chaque actionnaire de HDFC recevra 42 actions de HDFC Bank pour 25 actions détenues.

L’entité fusionnée rassemble des complémentarités importantes qui existent entre les deux entités et est sur le point de créer une valeur significative pour diverses parties prenantes, y compris les clients, les employés et les actionnaires respectifs des deux entités grâce à une échelle accrue, une offre de produits complète, une résilience du bilan et une capacité à générer des synergies à travers opportunités de revenus, efficacités d’exploitation et efficacités de souscription, selon un communiqué.

S’exprimant sur la finalisation de la fusion, le PDG et directeur général de HDFC Bank, Sashi Jagdishan, a déclaré que la force combinée permettra de créer un écosystème holistique de services financiers.

« Nous sommes vraiment heureux d’accueillir l’équipe talentueuse de HDFC Ltd dans la famille HDFC Bank. Je crois que notre voyage sera défini par l’agilité, l’adaptabilité et une poursuite incessante de l’excellence. Alors que nous naviguons sur la voie à suivre, nous relèverons les défis comme des opportunités, tirer des leçons de nos expériences et nous efforcer d’être la référence en matière de réussite et d’intégrité dans le secteur des services financiers », a-t-il déclaré.

Cela marque également la transformation de HDFC Bank en un conglomérat de services financiers qui offre une gamme complète de services financiers, de la banque à l’assurance, et des fonds communs de placement par l’intermédiaire de ses filiales, a indiqué la banque.

Jusqu’à présent, la banque était distributeur de ces produits.

La fusion de la plus grande société indienne de financement du logement HDFC Ltd avec la plus grande banque du secteur privé en Inde combine les atouts d’une marque de prêt immobilier de confiance avec une institution qui bénéficie d’un coût de financement inférieur.

La valeur nette plus importante permettrait un plus grand flux de crédit dans l’économie, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle permettrait également la souscription de prêts plus importants, y compris des prêts d’infrastructure, et contribuerait davantage à l’édification de la nation et à la création d’emplois.

Tous les employés de HDFC Ltd à compter de la date d’entrée en vigueur deviennent des employés de HDFC Bank.

Au cours des derniers mois, la banque s’est préparée à une intégration harmonieuse non seulement des systèmes et des processus, mais également de tous les aspects qui feront de HDFC Bank un lieu de travail accueillant pour les employés de HDFC Ltd.

Après la fusion, les principales filiales de HDFC Bank sont HDFC Securities Ltd, HDB Financial Services Ltd, HDFC Asset Management Co Ltd, HDFC ERGO General Insurance Co Ltd, HDFC Capital Advisors Ltd et HDFC Life Insurance Co Ltd.

