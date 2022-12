La fusion expliquée : pourquoi la nouvelle étape importante ne signifie pas encore l’énergie verte

Des scientifiques à Laboratoire national Lawrence Livermore a franchi une étape importante en matière de fusion en décembre, déclenchant une réaction de fusion qui, pendant un instant fugace, a produit plus d’énergie que celle utilisée pour la déclencher.

Cette réalisation est le point culminant de la recherche sur la fusion, un domaine qui a produit des armes thermonucléaires il y a plus de 70 ans, mais toujours pas de réacteur capable de générer de l’énergie électrique. Les défis scientifiques et techniques de la fusion contrôlée sont formidables.

Mais qu’est-ce que l’expérience à Installation nationale d’allumage de LLNLalias NIF, signifie pour la science et pour le rêve d’une nouvelle source d’énergie qui alimentera nos maisons et nos voitures sans libérer le moindre dioxyde de carbone ?

En bref, c’est beau à applaudir, mais cela ne signifie pas qu’une révolution de l’énergie verte est imminente. Il faudra encore des années avant que les progrès de l’énergie de fusion ne portent leurs fruits – probablement une dizaine d’années – et il n’est toujours pas clair si la fusion sera un jour suffisamment bon marché pour transformer radicalement notre réseau électrique. Poursuivre les investissements d’aujourd’hui dans le solaire et l’éolien est essentiel pour lutter contre le changement climatique. Voici un aperçu de ce qui s’est passé et de ce qui reste à venir.

Qu’est-ce que la fusion ?

La fusion se produit lorsque deux éléments plus légers comme l’hydrogène ou l’hélium fusionnent en un seul élément plus lourd. Cette réaction nucléaire libère beaucoup d’énergie, comme le montre le plus grand four à fusion du monde, le soleil.

Il est cependant plus difficile de faire en sorte que la fusion se produise sur Terre, car les noyaux atomiques sont chargés positivement et se repoussent donc les uns les autres. L’énorme masse du soleil produit une pression énorme qui surmonte cette répulsion, mais sur Terre, d’autres forces sont nécessaires.

Il existe deux approches générales de la fusion : le confinement inertiel et le confinement magnétique. Le confinement inertiel utilise généralement des lasers pour zapper une pastille avec beaucoup de puissance, déclenchant une explosion qui comprime le combustible de fusion. C’est la méthode utilisée par le NIF.

L’autre approche utilise des champs magnétiques. Il est plus répandu parmi les entreprises qui tentent de commercialiser l’énergie de fusion.

Qu’est-ce que l’expérience au NIF a accompli?

Il a franchi un seuil critique pour la fusion où l’énergie générée par la réaction de fusion – 3,15 millions de joules – a dépassé les 2,05 mégajoules que les lasers ont pompés pour déclencher la réaction. Les chercheurs en fusion désignent le rapport entre l’énergie de sortie et l’énergie d’entrée avec la lettre Q, et c’est la première fois qu’une réaction de fusion dépasse Q = 1.

Les réacteurs à fusion devront atteindre un seuil de Q = 10 avant que la production d’énergie ne soit pratique. C’est ce que tout le monde vise, y compris un autre projet massif financé par le gouvernement appelé ITER en France. Et les réacteurs à fusion devront atteindre Q = 10 beaucoup plus fréquemment que le NIF.

D’une certaine manière, c’est une étape académique, une expérience de fusion vers laquelle on se dirige depuis des décennies. Mais étant donné la réputation de la fusion de ne jamais y arriver, c’est une preuve importante de ce qui est possible. Réfléchissez un peu plus attentivement avant de répéter cette remarque sarcastique souvent citée selon laquelle la fusion est la source d’énergie du futur et le sera toujours.

Que signifie l’expérience NIF pour l’énergie verte ?

Pas une somme énorme, pour plusieurs raisons. D’une part, la plupart des projets commerciaux d’énergie de fusion utilisent diverses formes de confinement magnétique, et non l’approche laser du NIF, de sorte que les défis d’ingénierie sont différents. D’autre part, le NIF est un projet de laboratoire national gargantuesque de 3,5 milliards de dollars financé pour la recherche sur les armes nucléaires, et non un projet conçu pour produire une énergie fiable pour le réseau au coût le plus compétitif.

“Ne vous attendez pas à ce que les futures usines de fusion ressemblent à NIF”, a déclaré le physicien de Princeton Wilson Ricks dans un tweet. D’énormes inefficacités dans les lasers du NIF et dans la conversion de la chaleur de fusion en énergie électrique signifient que sa conception est intrinsèquement irréalisable. En comparaison, “la fusion par confinement magnétique est très prometteuse“, a-t-il tweeté.

La réduction du coût de la fusion est essentielle à son succès car elle devra rivaliser avec des alternatives sans carbone comme les réacteurs nucléaires à fission d’aujourd’hui qui peuvent générer un approvisionnement régulier en énergie et des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire qui sont moins chères mais intermittentes.

“Le premier concurrent de la fusion est la fission“, Ricks et d’autres chercheurs du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton conclu dans un Mémoire d’octobre, non encore peer review, qui évalue les perspectives de la fusion sur le réseau électrique. Ils s’attendent à ce que si les coûts élevés de la fusion diminuent suffisamment, ils pourraient remplacer le besoin de futures centrales à fission et, s’ils sont encore réduits, ils pourraient concurrencer la combinaison de l’énergie solaire et du stockage de l’énergie.

NIF est un gros site compliqué. Si les centrales à fusion peuvent être construites dans des unités moins chères et plus petites qui ressemblent davantage à quelque chose qui sort d’une chaîne de production, les coûts de production devraient diminuer. C’est grâce à un phénomène appelé loi de Wright, la courbe d’expérience ou la courbe d’apprentissage, qui a régulièrement réduit les coûts de l’énergie solaire et éolienne. Plus une usine de fusion est grande et personnalisée, moins les coûts baisseront et moins la fusion sera compétitive.

Y a-t-il au moins des avantages moins directs des résultats du FNI ?

Oui. Les scientifiques pourraient bénéficier quelque peu de l’expérience NIF en mettant à jour les modèles de physique de la fusion pour tenir compte du fait qu’il fournit sa propre chaleur au lieu de s’appuyer sur des sources externes, a déclaré Andrew Holland, directeur général du Association de l’industrie de la fusionun groupe de défense de l’industrie.

Et l’attention pourrait également être utile, en particulier compte tenu du scepticisme de longue date à l’égard de l’énergie de fusion.

TAE Technologies Le PDG Michl Binderbauer a qualifié le résultat du NIF de “grand tremplin vers l’aube de l’ère de la fusion”, et a déclaré que c’est une illustration importante que l’énergie de fusion est vraiment plausible.

Les investisseurs l’ont également remarqué. Téléchargements du Rapport annuel de la Fusion Industry Association, qui détaille les 4,8 milliards de dollars d’investissements en capital-risque dans les startups de l’énergie de fusion, ont décuplé depuis l’annonce de la réalisation du NIF, a déclaré Holland. Beaucoup de ceux qui en font la demande proviennent d’entreprises d’investissement, a-t-il ajouté.

Comment fonctionne la fusion au NIF ?

Le NIF déclenche la fusion à l’aide de 192 lasers infrarouges puissants avec un niveau d’énergie combiné de 4 mégajoules – à peu près le même qu’un camion de deux tonnes voyageant à 100 mph. Cela est d’abord converti en 2 mégajoules de lumière ultraviolette, puis en rayons X qui frappent une pastille de combustible de fusion de la taille d’un grain de poivre.

Les rayons X intenses font exploser la couche externe de la pastille, comprimant l’intérieur de la pastille et déclenchant la fusion. La chaleur de cette fusion entretient la réaction jusqu’à ce qu’elle soit à court de carburant ou devienne déséquilibrée et faiblit.

Laboratoire national Lawrence Livermore



Noyaux ? Hydrogène? Rattrapez-moi sur la physique atomique, s’il vous plaît

Bien sûr! Voici un rappel rapide.

Tout sur Terre est fait de minuscules atomes, chacun composé d’un noyau central et d’un nuage d’électrons chargés négativement. Le noyau est composé de neutrons et de protons chargés positivement. Plus il y a de protons dans le noyau, plus l’élément est lourd.

L’hydrogène a généralement un proton et un électron. Une variété inhabituelle appelée deutérium a également un neutron, et en utilisant des réacteurs nucléaires ou des réacteurs à fusion, vous pouvez créer une troisième variété appelée tritium avec deux neutrons.

Des réactions chimiques, comme la rouille du fer ou la combustion du bois, se produisent lorsque ces charges positives et électriques provoquent l’interaction des atomes. En comparaison, les réactions nucléaires se produisent lorsque les noyaux des atomes se séparent ou se rejoignent. Ici sur Terre, il est plus difficile de mobiliser les forces nécessaires pour que des réactions nucléaires se produisent, c’est pourquoi il est plus facile de fabriquer une machine à vapeur qu’une bombe nucléaire.

Lorsque vous chauffez suffisamment les atomes, ils deviennent si énergétiques que les électrons se détachent. Le nuage résultant d’électrons chargés négativement et de noyaux chargés positivement s’appelle un plasma, un état de matière plus exotique que les solides, les liquides et les gaz auxquels nous sommes habitués à température ambiante ici sur Terre.

Le soleil est fait de plasma, et les réacteurs à fusion en ont également besoin pour faire rebondir ces noyaux d’hydrogène avec suffisamment d’énergie. Une propriété pratique des plasmas est que leurs particules chargées électriquement peuvent être manipulées avec des champs magnétiques. C’est crucial pour de nombreuses conceptions de réacteurs à fusion.

Qu’est-ce que vous utilisez comme combustible de fusion ?

Le NIF et la plupart des autres projets de fusion utilisent les deux versions lourdes de l’hydrogène, du deutérium et du tritium, appelées combustible DT. Mais il existe d’autres options, notamment l’hydrogène-bore et le deutérium-hélium-3, une forme d’hélium avec un seul neutron au lieu des deux plus courants.

Pour faire fusionner le deutérium et le tritium, vous devez chauffer un plasma jusqu’à une température énorme d’environ 100 millions de degrés Celsius (180 millions de degrés Fahrenheit). D’autres réactions sont encore plus élevées, par exemple de l’ordre du milliard de degrés pour la fusion hydrogène-bore.

Le deutérium peut être filtré de l’eau ordinaire, mais le tritium, qui se désintègre radioactivement en quelques années, est plus difficile à trouver. Il peut être fabriqué dans les réacteurs nucléaires et, en principe, dans les futurs réacteurs à fusion également. La gestion du tritium est cependant complexe, car il est utilisé pour amplifier les explosions d’armes nucléaires et est donc soigneusement contrôlé.

Comment transformer cette réaction de fusion en puissance ?

La réaction de fusion deutérium-tritium produit des neutrons solos rapides. Leur énergie cinétique peut être capturée dans une “couverture” de liquide qui entoure la chambre du réacteur à fusion et se réchauffe lorsque les neutrons entrent en collision.

Cette chaleur est ensuite transférée à l’eau qui bout et alimente les turbines à vapeur conventionnelles. Cette technologie est bien maîtrisée, mais personne ne l’a encore connectée à un réacteur à fusion. En effet, la première génération de réacteurs de puissance à fusion en construction aujourd’hui est conçue pour dépasser Q=1, mais pas pour capter de la puissance. Cela attendra les usines pilotes qui devraient arriver dans la prochaine vague de développement.

En quoi la fusion est-elle différente de la fission ?

La fission, qui alimente les réacteurs nucléaires d’aujourd’hui, est l’opposé de la fusion. Dans la fission, les éléments lourds comme l’uranium se séparent en éléments plus légers, libérant de l’énergie dans le processus.

Les humains ont pu réaliser la fusion pendant des décennies avec des armes thermonucléaires. Ces conceptions claquent des matériaux comme l’uranium ou le plutonium pour déclencher une explosion de fission, et cela fournit l’énorme énergie nécessaire pour initier la réaction de fusion secondaire et plus puissante.

Dans les bombes, le processus se produit en une fraction de seconde, mais pour la production d’énergie, la fusion doit être contrôlée et soutenue.

Les réacteurs à fusion créent-ils des déchets radioactifs ?

Oui, généralement, mais ce n’est pas aussi gênant qu’avec les réacteurs à fission. D’une part, la plupart des émissions radioactives sont des particules alpha à courte durée de vie – des noyaux d’hélium avec une paire de protons et une paire de neutrons – qui sont facilement bloquées. Les neutrons rapides peuvent entrer en collision avec d’autres matériaux et créer d’autres matériaux radioactifs.

La production de neutrons des réacteurs à fusion dégradera généralement les composants, nécessitant un remplacement périodique qui pourrait nécessiter des temps d’arrêt pouvant durer peut-être quelques mois toutes les quelques années. Cependant, il est beaucoup plus facile à gérer que les déchets nucléaires de haute activité des centrales à fission.

La fusion hydrogène-bore est plus difficile à réaliser que la fusion deutérium-tritium, mais une partie de son attrait est qu’elle ne produit pas de neutrons ni de matières radioactives associées. L’entreprise la plus importante poursuivant cette approche est TAE Technologies.

Quels sont les risques pour la sécurité de l’énergie de fusion ?

Les centrales à fusion ne présentent pas les risques de fusion qui ont causé des problèmes avec les réacteurs à fission comme les sites de Fukushima et de Tchernobyl. Lorsqu’une réaction de fusion tourne mal, elle s’éteint.

Mais il y a encore des problèmes opérationnels importants que vous verrez sur les grands sites industriels, notamment beaucoup d’électricité et de vapeur à haute pression. En d’autres termes, les gros problèmes ressemblent davantage à ceux rencontrés sur un site industriel qu’à l’une des centrales nucléaires à fission d’aujourd’hui.

Il y a donc de réels avantages à fusionner. Le NIF aide à montrer qu’il y a un avenir pour l’énergie de fusion. Mais il reste encore un très long chemin à parcourir.