Nous ne saurons pas tout de suite si la fusion – le moment où le réseau principal d’Ethereum rejoint la couche qui utilise le nouveau mécanisme de consensus – tient sa promesse de transformation. Certaines des efficacités de mise à l’échelle dont les supporters sont enthousiasmés n’arriveront même qu’après la Surge, Verge, Purge et Splurge– d’autres mises à niveau promises par le PDG d’Ethereum, Vitalik Buterin, qui pourrait continuer jusqu’en 2023. En juillet, Buterin a déclaré qu’il n’envisagerait qu’Ethereum 55 % “fait” après la fusion.

En attendant, il pourrait se passer beaucoup de choses. La prix de l’étherla crypto-monnaie d’Ethereum, pourrait monter ou descendre après l’instabilité initiale de la spéculation, et d’autres pièces de preuve de participation comme Solana et Polkadot pourrait être affecté aussi bien. Le changement pourrait également placer Ethereum dans une zone grise réglementaire. Certains juristes ont suggéré que l’utilisation de la preuve de participation expose la crypto-monnaie à un plus grand risque d’être classée comme un titre non enregistré, car le fait que les validateurs travaillent côte à côte pour approuver les transactions dans l’attente d’une récompense pourrait être considéré comme une « entreprise commune » ; d’autres experts doute que l’argument soit solide assez pour que la SEC poursuive. Buterin a affirmé que la fusion rend le réseau d’Ethereum plus sécurisémais certains experts ont suggéré que le opposé est le Casavertissant les utilisateurs de faire attention à “rejouer les attaques” où les escrocs peuvent enregistrer une transaction sur l’ancienne chaîne d’Ethereum et la répéter sans autorisation sur la nouvelle.

Étant donné que les transactions sur le réseau après la fusion devraient ressembler davantage à d’autres transactions financières, les entreprises traditionnelles qui ont peut-être évité l’unique et énergivore de la crypto les processus pourraient jeter un second regard sur Ethereum et les crypto-monnaies de preuve de participation en général. S’ils le font, l’industrie de la cryptographie pourrait voir une cure de jouvence dans sa réputation et sa base d’utilisateurs.

De l’autre côté de la médaille, les startups construites autour de mineurs, qui ont été exclus du processus d’Ethereum, devront probablement pivoter ou se recentrer sur Bitcoin et d’autres réseaux de preuve de travail. Certains partisans inconditionnels d’Ethereum 1 prévoient de s’en tenir à la preuve de travail Ethereum. Un mineur populaire a dit qu’il allait “hard fork” le réseau, en découpant le code pour préserver un chaîne séparée (comme certains l’ont fait en 2016 pour préserver une précédente incarnation d’Ethereum). Cette décision n’aura probablement pas d’impact important sur l’écosystème à moins que les grandes plateformes ne le reconnaissent ; OpenSeale plus grand marché de NFT, a revendiqué il ne prendra en charge que la preuve de participation Ethereum.

Indépendamment de ce qui se passera ensuite, le passage très attendu d’Ethereum à la preuve de participation a insufflé un regain d’enthousiasme et de possibilités techniques dans une industrie battue par des rapports constants de fraude et enquêtes judiciaires, chute des prix des jetonset l’épuisement public avec approbations de célébrité et les cycles de battage médiatique. Le fait que l’un des principaux acteurs de la cryptographie ait investi du temps et de l’argent pour jeter les bases d’un écosystème moins destructeur et plus efficace est une énorme réussite. Ce signal à lui seul peut s’avérer transformateur pour l’industrie du Web3, qui continue de se stabiliser Investissement en capital-risque et pourrait trouver un nouveau carburant dans une perception publique stimulée.

Rebecca Ackerman est un écrivain, designer et artiste basé à San Francisco. Elle a écrit sur les promesses de la crypto et du Web3 pour MIT Technology Review Problème d’argent plus tôt cette année.