C’est l’heure de la “fusion”. La mise à niveau à l’échelle du système de la blockchain Ethereum, qui dure depuis des années, devrait être déployée mercredi, marquant l’un des événements les plus historiques du secteur de la cryptographie à ce jour. Avant la refonte, les investisseurs ont sauté dans l’éther, le jeton natif d’ethereum. Au cours des trois derniers mois, l’ether a bondi de 32 %, surpassant considérablement le bitcoin, qui a chuté de 9 %. Alors que les analystes disent que l’anticipation de la fusion a contribué à faire grimper le prix, certains experts voient le véritable avantage venir après la fusion. “Nous pensons que l’affaire haussière post-fusion pour Ethereum va être beaucoup plus forte pour un certain nombre de raisons”, a déclaré Katie Talati, responsable de la recherche à la société de gestion d’actifs Arca. Le principal facteur, dit-elle, est que l’offre va baisser, créant une pénurie. La marque de fabrique de la grande métamorphose d’Ethereum est qu’il faudra beaucoup moins d’énergie pour vérifier les transactions, ce qui a longtemps été un problème majeur pour l’industrie de la cryptographie. Le modèle de preuve d’enjeu, qui remplace le modèle de preuve de travail, oblige les validateurs du réseau à mettre en place leurs jetons d’éther, ou à les « jalonner », les retirant essentiellement de la circulation pendant une période prolongée, afin de sécuriser le réseau. “Pendant probablement six à 12 mois – il n’y a pas encore de directives définies de la part des développeurs sur Ethereum – vous ne pourrez pas retirer votre Ethereum une fois que vous l’aurez jalonné pour valider le réseau”, a déclaré Talati. La réduction de la consommation d’énergie de plus de 99 % contribuera également grandement à réduire la barrière à l’entrée pour les investisseurs institutionnels, qui luttent contre l’optique de contribuer à la crise climatique. La Maison Blanche a publié la semaine dernière un rapport avertissant que les opérations minières de preuve de travail pourraient entraver les efforts visant à atténuer le changement climatique.

Pourtant, un certain scepticisme s’est glissé sur le marché. L’éther a baissé d’environ 6 % au cours des dernières 24 heures à la suite de la dernière lecture officielle sur l’inflation aux États-Unis, qui a puni les actifs risqués mardi et conduit les actions technologiques à leur pire jour en plus de deux ans. Qu’il s’agisse d’acheter maintenant ou d’attendre et de voir comment se déroule la fusion dépend de l’horizon temporel d’un investisseur pour détenir les pièces, a déclaré Jaydeep Kordé, PDG du constructeur d’infrastructure Ethereum Launchnodes. Korde dit à CNBC que les commerçants qui envisagent de conserver leur participation à long terme – de l’ordre de deux à trois ans – devraient être en bonne forme. “Si vous regardez à plus court terme en termes de trading, je pense que c’est beaucoup plus volatil”, a déclaré Korde. Il a cité les conditions économiques mondiales, la géopolitique et l’inflation comme jouant dans le risque immédiat. “Ethereum subira les défis de cette volatilité, comme toutes les autres classes d’actifs”, a déclaré Korde.

Juicing intérêt institutionnel

Avec la mise à niveau, Ethereum ne deviendra pas plus rapide, moins cher ou plus évolutif. Un développeur a même déclaré à CNBC que si l’expérience utilisateur était la même, ce serait un signe que la fusion était un succès total. Le véritable attrait pour les investisseurs est la réduction de la consommation d’énergie, d’autant plus que l’extraction de bitcoins continue de faire face à une baisse de sa consommation d’énergie croissante. Depuis sa création il y a près d’une décennie, l’éther a – comme bitcoin – a été exploité via un modèle de preuve de travail. Cela implique des équations mathématiques complexes qu’un nombre considérable de machines s’efforcent de résoudre, et cela utilise une abondance d’énergie. La nouvelle méthode de preuve de participation oblige les utilisateurs à tirer parti de leur cache d’éther existant comme moyen de vérifier les transactions et de sécuriser le réseau. Selon une estimation sur le blog de la Fondation Ethereumla fusion entraînera une réduction d’au moins 99,95 % de la consommation totale d’énergie. Bank of America a déclaré dans une note le 9 septembre que l’important la réduction de la consommation d’énergie après la fusion “peut permettre à certains investisseurs institutionnels d’acheter le jeton qui était auparavant interdit d’acheter des jetons fonctionnant sur des chaînes de blocs en tirant parti des mécanismes de consensus de preuve de travail (PoW)”. La monnaie institutionnelle est essentielle à la maturation des actifs numériques. La société de recherche Fundstrat a écrit dans une note qu’une fusion réussie cimenterait Ethereum en tant que “premier réseau de blockchain”. Ethereum s’est distingué des chaînes rivales, en tant que système d’exploitation pour l’industrie. La grande majorité des applications sont construites sur Ethereum, et la fusion est la première d’une série de mises à niveau prévues qui devraient finalement se traduire par des transactions plus rapides et moins chères.