La fusion du golf montre que les Saoudiens sont désormais les plus grands acteurs du sport mondial

Tant pis pour le moral élevé. Voilà pour le PGA Tour et nombre de ses joueurs qui ont passé la majeure partie de l’année dernière à prendre position contre LIV Golf, une tournée en échappée financée par l’argent du pétrole saoudien.

Il y a moins d’un an, le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, rappelait aux gens le rôle de l’Arabie saoudite dans le 11 septembre, désespéré d’endiguer l’exode de joueurs vedettes attirés par des paydays massifs vers la tournée du grand méchant LIV.

« J’ai deux familles proches de moi qui ont perdu des êtres chers », a déclaré Monahan à l’époque. « Mon cœur va vers eux, et je demanderais à tout joueur qui est parti ou qui envisagerait de partir, avez-vous déjà dû vous excuser d’être membre du PGA Tour? »

Monahan a suspendu plus de 30 membres du PGA Tour qui ont choisi de rejoindre LIV, y compris certaines des plus grandes stars du sport et d’anciens grands champions comme Dustin Johnson, Brooks Koepka et Phil Mickelson.

Bon nombre des plus grands noms de la PGA se sont rassemblés autour de Monahan, dans ce qui est devenu une bataille perçue du bien contre le mal, une bataille que certains ont présentée comme l’une des anciennes institutions sportives américaines contre une nation gorgée de pétrole essayant de dissimuler son bilan déplorable en matière de droits de l’homme par le sport, souvent appelé « sportswashing ».

Les joueurs se sont rassemblés autour de Monahan et ont embrassé le combat, personne plus que Rory McIlroy, qui s’est constamment élevé contre la tournée naissante et ce qu’elle faisait au jeu.

REGARDER | Une fusion surprise met fin à la querelle de golf :

Eh bien, il s’avère que derrière ce que beaucoup pensaient être un divorce méchant et acrimonieux, le couple était en fait secrètement en consultation.

Avance rapide jusqu’à cette semaine et il y avait un Monahan souriant assis côte à côte avec Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui finance LIV Golf.

Les deux ont annoncé que LIV et le PGA Tour s’uniraient et formeraient une plus grande entreprise encore à déterminer. Avec ses 600 milliards de dollars d’actifs, PIF sera le premier investisseur de la nouvelle structure. En attendant, il deviendra le premier investisseur du PGA Tour.

« Je reconnais que les gens vont me traiter d’hypocrite », a déclaré Monahan aux journalistes. « Chaque fois que j’ai dit quelque chose, je l’ai dit avec les informations que j’avais à ce moment-là, et je l’ai dit en me basant sur quelqu’un qui essaie de concourir pour le PGA Tour et nos joueurs. J’accepte ces critiques, mais les circonstances changent. »

Alors qu’est-ce qui a changé ? L’argent évidemment. Et beaucoup. Cet accord improvisé évite au PGA Tour de brûler des millions de personnes dans une variété de batailles juridiques contre un ennemi aux ressources illimitées. Il offre également au Tour et à ses joueurs un coup de pouce financier qui change la vie.

Même McIlroy n’est pas naïf à ce fait.

REGARDER | Rory McIlroy dit qu’il se sent comme un « agneau sacrificiel »:

« Les Saoudiens veulent dépenser de l’argent dans le golf et ça ne va pas s’arrêter. Comment pouvons-nous mettre cet argent dans le golf et l’utiliser de la bonne façon? », a déclaré McIlroy mercredi à Toronto, site de l’Omnium canadien RBC de cette semaine.

« Il est difficile de suivre les gens qui ont plus d’argent que n’importe qui d’autre. Que cela vous plaise ou non, le PIF va continuer à dépenser de l’argent dans le golf. Au moins maintenant, le PGA Tour va contrôler la façon dont cet argent est dépensé. «

Pourtant, il y a des blessures profondes qui ne guériront peut-être jamais, en particulier chez des joueurs comme McIlroy qui pensaient faire partie de quelque chose de plus grand.

« J’ai dit à Jay que vous avez galvanisé tout le monde contre quelque chose et maintenant ils sont nos partenaires », a déclaré McIlroy à propos du message de l’année dernière. « C’est difficile pour moi de ne pas m’asseoir ici et de me sentir un peu comme un agneau sacrificiel et de me sentir comme si je me suis mis là-bas et c’est ce qui se passe. »

L’Arabie saoudite a passé la dernière décennie à rechercher, acquérir et accueillir de grands événements sportifs internationaux et à verser des milliards, par le biais du PIF, à certaines des plus grandes stars du sport.

Par exemple, un consortium dirigé par l’Arabie saoudite a acquis la franchise de football Newcastle United de la Premier League et des contrats lucratifs ont attiré des stars comme Cristiano Ronaldo pour jouer pour des équipes de clubs en Arabie saoudite. Les intérêts saoudiens ont également investi massivement dans les courses de Formule 1 et le pays serait un hôte potentiel pour la Coupe du monde 2030.

Les critiques ont qualifié ces investissements de soi-disant sportwashing dans le but de détourner l’attention du traitement réservé par la nation aux femmes et aux minorités, et de son mépris bien documenté des droits de l’homme.

Mais les observateurs saoudiens de longue date disent que cela fait partie d’une stratégie plus large.

« Il s’agit de bien plus pour l’Arabie saoudite. Il s’agit de pouvoir dans la politique internationale », a déclaré Stanis Elsborg, analyste chez Play the Game, une initiative visant à promouvoir la démocratie et la transparence dans le sport international. « Les gens ont discuté du Qatar ces deux dernières années, mais l’Arabie saoudite est juste à un autre niveau. S’ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent généralement. En fin de compte, c’est une question d’argent et de pouvoir.

« Les dirigeants de l’Arabie saoudite ont vu à quel point il est facile d’investir dans le monde du sport. Il n’y a pas beaucoup de critiques et ils arrivent avec beaucoup plus d’argent que nous n’en avons vu de la Russie ou même de la Chine. L’Arabie saoudite est le nouveau joueur dans le monde du sport. »

Mais même Elsborg reconnaît que c’est différent. Alors qu’avant les largesses saoudiennes étaient réservées aux sports majoritairement européens, cette fusion lui confère un contrôle tacite sur l’une des plus anciennes entités du sport américain. Et pourrait ouvrir la voie à la propriété future d’autres propriétés sportives nord-américaines.

« Cela change la donne car ce que nous voyons maintenant, c’est que l’Arabie saoudite achète un sport », a déclaré Elsborg. « Ils vont en quelque sorte posséder le monde du golf dans les deux prochaines années.

« Quand nous avons vu LIV annoncé, les joueurs et la PGA étaient très critiques. Maintenant, où vont-ils jouer ? Ils doivent participer au PGA Tour. »

Même ceux comme McIlroy, le visage de la position de la PGA contre l’intrusion saoudienne et tout son bagage en matière de droits de l’homme, sont résignés au paysage du golf rapidement modifié.

Il n’y a plus de fondement moral sur lequel se tenir. Et même s’il y en avait, cela n’aurait pas d’importance.

« Préférez-vous avoir l’un des plus grands fonds souverains comme partenaire ou comme ennemi ? En fin de compte, l’argent parle et vous préférez l’avoir comme partenaire », a-t-il déclaré.

« J’ai fait la paix avec ça. J’ai vu ce qui s’est passé dans d’autres sports et entreprises. Je viens de me résigner au fait que cela va arriver. Comment faites-vous pour suivre les gens qui ont plus d’argent que quiconque autre? »