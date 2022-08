La fusion des livres qui concerne Amazon

Amazon n’est pas jugé dans un procès de grands livres. Mais son pouvoir est. Le gouvernement américain poursuit pour empêcher l’éditeur de livres Penguin Random House d’acheter un concurrent, Simon & Schuster. Le gouvernement affirme que la fusion, qui réduira le nombre de grands éditeurs américains de livres grand public de cinq à quatre, nuira à certains auteurs en réduisant la concurrence pour leurs livres. Un procès dans le procès du gouvernement a commencé cette semaine, et mes collègues ont rédigé une explication utile des problèmes juridiques et des enjeux pour les entreprises impliquées, les écrivains et les amateurs de livres. Cette affaire, qui concerne bien plus que les livres et les revenus des auteurs de renom, est un autre exemple du débat sur la façon de gérer les grandes entreprises – y compris les plus grandes puissances numériques – qui façonnent notre monde.

L’éléphant dans la pièce est Amazon. Les éditeurs de livres veulent devenir plus gros et plus forts, en partie pour avoir plus de poids sur Amazon, de loin le plus gros vendeur de livres aux États-Unis. Une version de la stratégie de Penguin Random House se résume à ceci : notre monopole d’édition de livres est la meilleure défense contre le monopole de vente de livres d’Amazon.