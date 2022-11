La fusion de Trump Media, parent de Truth Social, avec DWAC officiellement retardée

Société d’acquisition du monde numérique ., la société de chèques en blanc qui envisage de rendre public Trump Media and Technology Group et sa plateforme Truth Social, a déclaré mardi que les actionnaires avaient voté pour approuver une prolongation de son délai de fusion avec la société de l’ancien président.

Les actions de la société d’acquisition à vocation spéciale ont bondi de plus de 5% à la suite d’une brève assemblée des actionnaires annonçant le retard.

actualités liées à l’investissement Bob Iger est de retour. Il est la main ferme dont Disney a besoin en tant que PDG pour le remettre sur les rails

La société, qui dispose déjà d’un financement d’un milliard de dollars déjà menacé, avait retardé la réunion à plusieurs reprises au cours des derniers mois alors qu’elle s’efforçait d’obtenir le soutien des actionnaires. DWAC avait besoin de 65% de ses actionnaires pour approuver une prolongation du délai de fusion avec Trump Media jusqu’en septembre 2023.

DWAC n’a pas réussi à obtenir les votes nécessaires de sa large bande d’investisseurs de détail. La réunion a été ajournée à plusieurs reprises. Le PDG de DWAC, Patrick Orlando, a lancé une extension intégrée avec une contribution de 2,8 millions de dollars de sa société Arc Global Investments II. DWAC a fait face à la liquidation le mois prochain s’il ne peut pas obtenir une prolongation de la fusion. La Securities and Exchange Commission enquête sur l’accord Trump Media-DWAC.

“C’est un processus vraiment ardu quand vous avez autant d’actionnaires que nous”, a déclaré Orlando lors d’un entretien avec IPO Edge mardi juste avant l’assemblée des actionnaires.

Orlando s’est efforcé d’obtenir des votes sur la plate-forme Truth Social de Trump Media et a même exhorté le PDG de Trump Media, Devin Nunes, et son président, l’ancien président Donald Trump, à aider à faire connaître l’effort.

Les enjeux du vote étaient particulièrement élevés pour certains des partisans de l’ancien président, qui ont partagé sur Truth Social et Reddit qu’ils avaient investi des milliers de dollars dans DWAC en signe de soutien à la plateforme.

Si une fusion devait avoir lieu, cela donnerait des centaines de millions de dollars de financement à Trump Media. Elle s’est déjà heurtée à une série d’obstacles juridiques et financiers. L’accord a fait l’objet d’une enquête criminelle et son retard a entraîné la perte de plus de 100 millions de dollars d’investissement.

L’ancien président avait précédemment déclaré qu’il pourrait privatiser l’entreprise. Des documents internes ont montré que Trump Media envisageait également des fusions et des partenariats avec d’autres plateformes favorables à la droite, notamment Rumble et Parler.

Au cours du week-end, Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a réintégré Trump sur la plateforme de médias sociaux. Twitter a interdit Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, où des centaines de ses partisans se sont révoltés et ont perturbé les législateurs qui comptaient officiellement les votes du Collège électoral. L’ancien président n’a pas encore tweeté depuis sa réintégration.

“Je m’attendrais à la vérité [Social] être la plate-forme principale pour les tweets du président, ou ses vérités », a déclaré Orlando lors de la conversation au coin du feu mardi. « Chez Digital World, nous ne contrôlons en fait rien à voir avec Truth et ses utilisateurs à ce stade. Mais nous le surveillons et nous aimons vraiment ce que nous voyons avec l’engagement des utilisateurs.”

Le véhicule d’acquisition à usage spécial a également traité les retombées de la plainte d’un dénonciateur d’un dirigeant de Trump Media auprès des régulateurs fédéraux. William Wilkerson, vice-président senior de Trump Media, avait déposé une plainte de lanceur d’alerte alléguant des violations des valeurs mobilières en août. Wilkerson s’est décrit comme l’un des fondateurs de l’entreprise et a déclaré qu’il ne croyait plus en sa viabilité.

En septembre, la société a déclaré avoir perdu 138,5 millions de dollars sur le milliard de dollars de financement d’investisseurs privés en actions publiques, également connu sous le nom de PIPE, pour financer la fusion. Ce même mois, DWAC a changé son adresse postale en un magasin UPS à Miami.

Ces derniers jours, DWAC a perdu l’un des membres de son conseil d’administration lorsque Justin Shaner, PDG de Shaner Properties dans le sud de la Floride, a démissionné, selon un dossier de valeurs mobilières.

– Jack Stebbins de CNBC a contribué à cet article.