La fusion de la Major League Pickleball et du PPA est menacée

Il y a des problèmes au paradis du pickleball.

La Professional Pickleball Association et la Major League Pickleball sont désormais en désaccord après avoir annoncé en novembre qu’elles allaient unir leurs forces et fusionner les ligues de compétition par équipes.

La PPA a déclaré à CNBC que MLP n’avait pas encore signé l’accord de partenariat qu’elle avait verbalement accepté il y a 10 mois. Le propriétaire de la PPA, Tom Dundon, et le propriétaire de la MLP, Steve Kuhn, avaient accepté d’exploiter la ligue commune sous la marque et le format MLP. Les termes de l’accord n’avaient pas été divulgués à l’époque.

« Je ne sais pas quelles étaient les intentions de Steve Kuhn pendant tout ce temps », a déclaré à CNBC Connor Pardoe, PDG du PPA Tour. « Je ne sais pas s’il nous a conduit sur une voie qui nous a permis d’accéder à nos joueurs et d’essayer d’être dans une position plus forte ici plus tard. »

Pardoe affirme que les dirigeants de MLP sont récemment devenus silencieux à la radio. Il a également déclaré que PPA avait été informé par certains de ses acteurs que MLP avait commencé à proposer des offres lucratives. Il a déclaré que PPA envisagerait une action en justice si MLP débauchait des joueurs de manière inappropriée.

Kuhn a déclaré à CNBC qu’il y avait « de nombreuses déformations de la réalité », sans fournir de détails.

Jeudi, MLP annoncé il a commencé à recruter des joueurs de premier plan pour des contrats pluriannuels garantis. Les accords incluent un joueur hors saison et une sécurité financière améliorée.

« Nous pensons que c’est une bonne chose qui rendra le MLP plus précieux. Nous rendrons ainsi la vie des joueurs plus réussie et meilleure. Et nous continuerons également à élever le sport et à l’aider à se développer », a déclaré Kuhn.

Il a déclaré que si la PPA était prête à payer davantage ses joueurs, il serait prêt à parler d’un alignement avec la ligue.

« Nous avons demandé à la PPA de se joindre à nous pour payer davantage les joueurs, et leur réaction a été que nous payions trop les joueurs », a déclaré Kuhn à CNBC.

Au cours de la dernière année, MLP a connu une croissance continue avec de nouveaux groupes de propriété de haut niveau, une valorisation croissante des équipes, de nouveaux parrainages et des accords médiatiques. En juillet, MLP a annoncé que Julio DePietro prenait la relève en tant que PDG. Il a succédé à Zubin Mehta, qui a démissionné du conseil d’administration, pour négocier cet accord.

Les ligues concurrentes ont eu des relations compliquées.

La PPA a toujours agi comme une ligue de type tournée pour les meilleurs joueurs du monde. Il y a deux ans, Kuhn a introduit le pickleball en équipe. Depuis, les deux ligues fonctionnent indépendamment.