La fusion coréenne Dosa avec du fromage a laissé Internet dégoûté

La cuisine sud-indienne et la cuisine coréenne sont deux des meilleures cuisines servies dans le pays. Bien servis, ils peuvent rassasier toutes les papilles. Cependant, prenant cela à un autre niveau, un blogueur culinaire sur Instagram, Anjali Dhingra, a organisé une recette qui est une fusion de ces deux cuisines. Cela survient alors que diverses fusions alimentaires ont envahi Internet. Bien que la plupart des connotations vous laissent dégoûté, il y en a quelques-unes qui valent la peine d’être essayées. Appelée «dosa fusion coréenne», la recette consiste à mettre des nouilles Ramen dans un dosa, avec une tranche de fromage.

Le blogueur commence par préparer un dosa. Elle prépare ensuite des nouilles coréennes et les ajoute au dosa avec du fromage. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 7 400 j’aime. « Tu ne peux pas manger normalement ? Dosa et ramen sont mes deux choses préférées, mais qu’est-ce que c’est que ça ?” a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: «Koi tho roko isse yaar ça fait mal quand je viens du sud de l’Inde et je la vois faire du dosa comme ça et ça aussi avec ramyeon pourquoiyyyyy !!!!!! Yaar Instagram se nikalo yaar isko.

De nos jours, les vendeurs de rue, en particulier sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, ont besoin d’un argument de vente unique (USP) pour se démarquer et maintenir leurs ventes à flot. Mais dans les efforts pour briller, ce qui souffre, c’est la santé mentale culinaire. Tremperiez-vous vos biscuits dans un verre de coca ? Mangeriez-vous du jalebi avec du poulet au curry ? Auriez-vous du riz avec du ketchup ? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors vous savez quelles sont les limites de la santé mentale culinaire. Un vendeur de rue, cependant, a récemment contesté ces limites.

Cold Coffee Maggi est une autre nouvelle recette devenue virale. Le clip de Cold Coffee Maggi en devenir a été partagé par RJ Rohan sur Instagram.

La vidéo montre un homme versant du café froid dans une poêle à frire. Il ouvre ensuite le paquet de Maggi et ajoute les nouilles instantanées à la boisson. En outre, il ajoute du poivron, de l’oignon haché, de la coriandre et du goûteur. Enfin, il ajoute de la poudre de café sur la nourriture grésillante. Une fois cuit, le plat est transféré dans une assiette et l’homme ajoute du ketchup pour donner la touche finale.

