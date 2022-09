Le sombre secret derrière ces jolies images d’animaux générées par l’IA. Google Brain a dévoilé sa propre IA de création d’images, appelée Imagen, plus tôt cette année. Mais ne vous attendez pas à voir quelque chose qui ne soit pas sain. Lire l’histoire complète.

Google Brain a dévoilé sa propre IA de création d’images, appelée Imagen, plus tôt cette année. Mais ne vous attendez pas à voir quelque chose qui ne soit pas sain. Lire l’histoire complète. Ce fauteuil en avocat pourrait être l’avenir de l’IA. L’année dernière, OpenAI a étendu GPT-3 avec deux nouveaux modèles qui combinent la PNL avec la reconnaissance d’image pour donner à son IA une meilleure compréhension des concepts quotidiens. Lire l’histoire complète.

1 Les plus grandes entreprises de médias sociaux ont comparu devant le Sénat américain

Les employés passés et présents de Meta, Twitter, TikTok et YouTube ont répondu aux questions sur l’impact des médias sociaux sur la sécurité intérieure. (TechCrunch)

+ Retenir l’attention des utilisateurs est l’objectif principal de leurs algorithmes. (Protocole)

+ Le représentant de TikTok a évité de s’engager à couper l’accès de la Chine aux données américaines. (Bloomberg $)

2 La Chine veut réduire sa dépendance à la technologie occidentale

Investir massivement dans des entreprises locales n’est qu’une partie de son plan pluriannuel. (FT $)

+ Les cybercriminels s’intéressent de plus en plus aux données personnelles des citoyens chinois. (Bloomberg $)

+ Le FBI l’a accusé d’espionnage pour la Chine. Cela a ruiné sa vie. (examen de la technologie MIT)

3 La Californie poursuit Amazon

L’accusant de déclencher des hausses de prix dans tout l’État. (WSJ $)

+ Le combat de deux ans pour empêcher Amazon de vendre la reconnaissance faciale à la police. (examen de la technologie MIT)

4 La Russie mène une guerre de surveillance contre ses propres citoyens

Ses autorités ciblent de plus en plus les gens ordinaires, pas les dissidents ou les journalistes connus. (Ardoise $)

+ Les troupes russes fuient toujours le nord de l’Ukraine. (Le gardien)

5 Des dizaines d’IA ont débattu de 100 ans de négociations sur le climat en quelques secondes

Ils évaluent quelles politiques sont les plus susceptibles d’être bien accueillies dans le monde. (Nouveau scientifique $)

+ Le propriétaire de Patagonia a cédé l’entreprise pour lutter contre le changement climatique. (Le gardien)

6 hackers iraniens ont détourné les imprimantes de leurs victimes pour délivrer des notes de rançon

Les trois hommes ont été accusés de cibler des personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Iran. (Carte mère)

7 Le petit avion de la DARPA pourrait espionner de presque n’importe où

Le véhicule sans pilote pourrait également transporter de petites bombes. (WP $)

+ Les talibans ont écrasé un hélicoptère abandonné par l’armée américaine. (Carte mère)

8 L’écoute des étoiles aide les astronomes à évaluer ce qu’il y a à l’intérieur

Les ondes acoustiques effrayantes transmettent beaucoup de données. (Économiste $)

+ Le télescope spatial James Webb a repéré des étoiles naissantes. (Espace)

+ Le prochain chef de la Force spatiale pense que les États-Unis ont besoin d’une constellation de satellites pour combattre la Chine. (Nikkei Asie)

9 Nous ne pourrons jamais retourner et tourner comme un chat

Mais les meilleurs plongeurs et gymnastes sont ceux qui s’en rapprochent le plus. (L’Atlantique $)

+ Les meilleurs sauteurs robotiques sont inspirés par la nature. (Quanta)

10 Ce robot rigole

Même si ce n’est pas terriblement convaincant. (Le gardien)

“Tesla n’a encore rien produit qui s’approche de loin d’une voiture entièrement autonome.”

—Briggs Matsko, propriétaire de Tesla, explique pourquoi il a poursuivi l’entreprise pour la manière “trompeuse” dont elle a commercialisé ses systèmes d’assistance à la conduite, selon Reuter.