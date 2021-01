L’Irlande a fait face à une vague de manifestations de masse de type BLM après qu’un homme noir armé d’un couteau ait été abattu par la police du pays (gardai) après que toutes les tentatives moins meurtrières pour le maîtriser aient échoué.

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés jeudi devant une gare de Garda dans la banlieue nord-ouest de Dublin, à Blanchardstown, condamnant le meurtre. Le défunt, un homme noir de 27 ans identifié comme George Nkencho, a été abattu par la police mercredi dans le village voisin de Clonee.

Une manifestation a commencé pour George Nkencho devant la gare de Garda de Blanchardstown. #GeorgeNkencho pic.twitter.com/voXIjxUjU0 – Ciara O’Loughlin (@Ciara_olo) 31 décembre 2020

Les manifestants portaient des banderoles sur lesquelles figuraient « Justice pour George Nkencho » et « George n’était pas un voyou », tout en scandant des slogans tels que « Combien de personnes Garda doit tuer? »

Alors que les organisateurs du rassemblement ont maintenu que le rassemblement était pacifique et ordonné, certains des manifestants ont tenté de bloquer les routes dans la région et ont perturbé la circulation. Certains manifestants ont carrément accusé gardai de cibler Nkencho simplement parce qu’il était noir.

«Ce n’était pas un voyou. Les voyous travaillent en groupes. C’était un homme célibataire » un manifestant a déclaré à l’Independent, affirmant que le défunt était « malade mental. »

Des manifestations sporadiques ont également été observées pendant la nuit, avec des dizaines d’individus noirs en colère arrivant sur les lieux de l’incident de tir. Certains d’entre eux tournaient des feux d’artifice dans le quartier, des images diffusant des émissions en ligne.

Les troubles en cours ont été déclenchés par les tirs de la police qui ont eu lieu mercredi après-midi. Selon Gardai, il a reçu des informations selon lesquelles un homme agressif brandissant un couteau aurait attaqué des membres du public au centre commercial de Hartstown. Nkencho infligé «Blessures au visage» à un employé du magasin – qui a été hospitalisé – et qui a d’abord été confronté à un policier non armé.

Le suspect, cependant, a refusé d’obtempérer et s’est enfui à pied avant d’être finalement acculé. Nkencho, cependant, a menacé la police avec son couteau et un soutien armé a été appelé.

«L’Unité de soutien armé a également été menacée avec un couteau et a mis en œuvre une réponse graduée où l’utilisation d’options de force moins létale (taser et spray OC) a été initialement administrée dans le but de résoudre l’incident. Les options moins létales de recours à la force ont échoué ». Gardai a déclaré dans un communiqué.

Une courte vidéo circulant en ligne spectacles le moment où le suspect a été abattu. L’homme semble balancer son bras vers un policier, qui parvient à esquiver l’attaque. Nkencho aurait reçu au moins trois blessures par balle et les tentatives de le ranimer ont échoué.

La sœur de M. Nkencho, Gloria, a déclaré dans une déclaration que son frère était «Souffrant d’une maladie mentale grave et ceux qui le connaissaient connaissent le type de personne qu’il était, il n’était ni un voyou ni un criminel.» Elle a ajouté: «Mes frères et sœurs et moi avons été témoins de l’expérience la plus traumatisante de notre vie lorsque notre frère a été abattu devant nous.

