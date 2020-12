SALEM, Oregon (AP) – Le meurtre d’un jeune homme noir le mois dernier par un homme blanc qui se plaignait de jouer de la musique forte a ébranlé Ashland, Oregon, forçant la ville universitaire libérale célèbre pour son festival de Shakespeare à prendre un regard critique sur les relations raciales.

La mort d’Aidan Ellison, 19 ans, a ajouté un autre nom à la liste des hommes et des femmes noirs dont les meurtres ont déclenché une prise de conscience nationale du racisme et alimenté une montée en puissance du mouvement Black Lives Matter.

«Que dire de cet adolescent plein d’esprit? Il ne faisait que commencer son voyage de toute une vie quand il nous a été enlevé », a déclaré la mère d’Ellison, Andrea Wofford, dans un communiqué. « Trop c’est trop. Combien d’hommes noirs doivent mourir avant que cette communauté prenne les crimes haineux au sérieux? »

Le 23 novembre, Robert Keegan a tiré un seul coup dans la poitrine d’Ellison après s’être plaint de la musique tard dans la nuit dans un parking de motel. Il est détenu sans caution après avoir plaidé non coupable de meurtre au deuxième degré, d’homicide involontaire coupable et d’autres accusations.

Keegan, 47 ans, est originaire de la petite ville voisine de Talent, qui a été gravement endommagée par un incendie de forêt en septembre. Lui et Ellison séjournaient tous les deux au motel mais ne se connaissaient apparemment pas avant cette nuit.

Keegan a affirmé qu’Ellison l’avait frappé au visage et qu’il avait tiré en légitime défense, selon les archives judiciaires. Mais un policier a rapporté que Keegan n’avait aucune blessure visible au visage et qu’une autopsie n’a montré aucune blessure aux mains d’Ellison qui aurait indiqué qu’il avait frappé Keegan.

Le chef de la police d’Ashland, Tighe O’Meara, a déclaré que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve à l’appui des accusations de partialité contre Keegan.

Mais Julie Akins, maire élue d’Ashland, a déclaré qu’elle pensait que le racisme était derrière la fusillade.

«Je peux parler en tant que membre de la communauté à corps blanc en disant qu’il est plus que temps que nous fassions le bilan du racisme systémique, qui continue de causer la mort de nos frères et sœurs de couleur», a déclaré Akins dans un communiqué. «Ce n’est pas un hasard si un homme blanc, selon la police, a choisi de prendre la vie d’un jeune homme noir pour le délit de jouer sa musique. C’est à la racine du racisme. »

L’histoire continue

Mercredi soir, une foule de personnes se tenait sur une pelouse à l’extérieur du Jackson County Justice Building, à proximité de Medford, pour une veillée pour Ellison. Plusieurs hommes et femmes noirs ont parlé de la façon dont ils avaient été profilés ou stigmatisés racialement, et ils ont pleuré pour la jeune vie qui avait été étouffée.

Ashland, une ville de 21000 habitants située au pied d’une chaîne de montagnes près de la frontière californienne, abrite la Southern Oregon University et accueille le Oregon Shakespeare Festival, qui attire chaque année des centaines de milliers de personnes de tout le pays pour des pièces de théâtre.

Parsemée de cafés et de restaurants branchés, Ashland est considérée comme une ville branchée dans une partie conservatrice de l’Oregon. En accord avec le thème de Shakespeare, de nombreux bâtiments de la communauté ont une architecture de style Tudor. Le motel où la fusillade a eu lieu est le Stratford Inn, rappelant le lieu de naissance de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon.

Selon le recensement, seuls 1,4% des habitants d’Ashland sont noirs et 92,5% sont blancs. L’Oregon a une histoire raciste – la constitution de l’État interdisait autrefois aux Noirs de vivre dans l’État. Par conséquent, l’État a une population noire disproportionnellement faible par rapport à une grande partie du reste des États-Unis.

Des militants noirs d’Ashland affirment que le meurtre a révélé le courant raciste de la ville.

«Ashland aime croire que c’est une utopie, mais ce n’est pas le cas», a déclaré l’activiste Precious Edmonds à Oregon Public Broadcasting. « Je ne me sens pas plus en sécurité parce que je suis ici à Ashland. Et malheureusement, le meurtre d’Aidan n’est qu’un exemple de la raison pour laquelle c’est le cas. »

La mort d’Ellison a rappelé le meurtre exactement huit ans plus tôt de Jordan Davis, un lycéen noir de 17 ans, qui avait été abattu par un homme blanc en Floride à la suite d’une dispute au sujet de la musique forte. Michael Dunn a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie.

Le tournage de l’Oregon a attiré l’attention nationale. Un groupe de lobbying dirigé par l’ancien représentant Gabby Giffords de l’Arizona, qui a survécu à une balle dans la tête, a qualifié le meurtre de «insensé».

«Écouter de la musique ne devrait jamais se terminer par la mort. La présence d’une arme à feu rend les conflits mortels, et les victimes sont de manière disproportionnée des personnes de couleur », a déclaré le groupe sur Facebook.

___

Suivez Andrew Selsky sur Twitter à https://twitter.com/andrewselsky