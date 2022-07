La fusillade mortelle de Charleena Lyles par la police de Seattle a été jugée justifiée

Nous souhaitons avoir encore la possibilité d’être surpris par la police qui s’éloigne sans encombre d’une mort par balle douteuse. Nous en sommes toujours irrités, mais toute démonstration de surprise ou d’incrédulité nous rendrait éligibles à un EGOT. À ce stade, nous ne savons même pas ce qui changerait finalement le système tel qu’il est actuellement constitué, mais nous savons avec certitude qu’il y a beaucoup de bonnes personnes qui se battent comme des fous pour que ce soit le cas.

La fusillade par la police de Seattle d’une mère enceinte jugée “justifiée”

Charleena Lyles était mère de quatre enfants et était enceinte de son cinquième le 18 juin 2017 lorsqu’elle a été abattue par la police à l’intérieur de sa propre maison après avoir appelé pour signaler un cambriolage. Que les flics le racontent, ils ont eu une conversation paisible avec elle puis “elle est devenue violente” et “les a attaqués avec des couteaux”. Selon un rapport de CNN, les jurés ont posé plus d’une centaine de questions au coroner du comté de King, puis ont déterminé que les agents Steven McNew et Jason Anderson avaient raison de prendre la vie de Charleena.

Cela dit, la ville de Seattle a déboursé 3,5 millions de dollars pour régler le procès pour mort injustifiée qui a été intenté contre eux. C’est drôle comme ça marche. Personne n’est coupable d’actes répréhensibles, mais voici près de quatre millions de M. Tuh.

Une avocate de la famille, Karen Koehler, affirme que la santé mentale de Charleena n’a pas été prise en compte en disant que “le champ d’application a été strictement restreint”.

“Le message est clair : si une personne est en crise de santé mentale et possède tout type d’instrument, d’outil ou d’arme tranchante, ne vous attendez pas à ce qu’elle survive si le 911 est appelé à Seattle.”

Repose en paix Charleena Lyles.