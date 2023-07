La fusillade en Nouvelle-Zélande près de la Coupe du monde féminine se termine avec 2 morts et 6 blessés

« Nous avons été en contact régulier avec la FIFA et ils procèdent comme prévu », a déclaré Chris Hipkins aux journalistes jeudi matin après qu’un homme armé soit entré sur un chantier de construction, tuant deux personnes et en blessant six, dont un policier.

En ce qui concerne l’incident au centre-ville d’Auckland, tous nos joueurs et notre personnel de l’USWNT sont pris en compte et en sécurité. Notre équipe de sécurité est en communication avec les autorités locales et nous poursuivons notre programme quotidien. https://t.co/m1ziO6j8c5

« En ce qui concerne l’incident au centre-ville d’Auckland, tous nos joueurs et notre personnel de l’USWNT sont pris en compte et en sécurité », a écrit US Soccer sur Twitter. « Notre équipe de sécurité est en communication avec les autorités locales et nous poursuivons notre programme quotidien. »