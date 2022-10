La fusillade en Caroline du Nord réclame une mère, un vétéran, une matriarche, un officier et un adolescent

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une coureuse passionnée et mère de trois garçons. Une femme qui était le « roc » de sa famille et connaissait tout le monde dans le quartier. Un vétéran de la marine dont le mariage était dans deux semaines.

Ceux-ci faisaient partie des victimes d’une fusillade dans la capitale de la Caroline du Nord, Raleigh, qui a coûté la vie à cinq personnes et en a blessé deux autres.

L’ordre calme du jour a été brisé vers 17 heures, selon la police, lorsqu’un garçon de 15 ans a ouvert le feu, tuant un total de cinq personnes dans le quartier Hedingham de Raleigh et le long de la voie verte de la rivière Neuse à proximité. Une autre des personnes tuées était un policier qui partait travailler dans la capitale de la Caroline du Nord.

Un autre policier de Raleigh a également été blessé ainsi qu’une femme qui restait dans un état critique vendredi.

Parmi les morts se trouvaient :

NICOLE CONNORS

Connors, 52 ans, était la matriarche de sa famille élargie, celle qui “a fait avancer les choses”, a déclaré son mari Tracey Howard à l’Associated Press.

À la mort de son père, c’est elle qui s’est rendue aux Anciens Combattants pour arranger les choses – en utilisant des «mots de choix» – pour s’assurer qu’il soit enterré dans un cimetière d’anciens combattants, a déclaré Howard. Elle a également quitté son emploi dans les ressources humaines pour s’occuper de sa mère après un accident vasculaire cérébral.

“Tout ce qui devait être fait, elle allait le faire”, a déclaré Howard. “Et elle allait s’assurer que tout était bien fait.”

Connors et son mari aimaient sortir de la maison et explorer la scène des restaurants de Raleigh. Ils avaient des billets pour le prochain film Black Panther, qui sortira en novembre, et prévoyaient d’aller à la North Carolina State Fair ce week-end.

Tard jeudi après-midi, Howard a quitté la maison pour aller chercher de la nourriture pour le déjeuner – il travaille le troisième quart – et pour acheter une ampoule pour le porche. Connors avait emmené une amie au Red Lobster pour fêter l’anniversaire de son amie avant de rentrer à la maison.

“Elle n’aurait pas dû être à la maison plus de cinq ou 10 minutes avant que cela n’arrive”, a déclaré Howard.

Connors et un voisin, qui était toujours dans un état critique vendredi, ont été abattus, a déclaré Howard.

“Son amie était plus ou moins près de l’allée comme si elle était sur le point de rentrer chez elle ou sur le chemin du retour, et ma femme était sur le porche”, a déclaré Howard.

Howard se demande ce qui a motivé la fusillade.

“C’est juste un meurtre insensé”, a-t-il déclaré. «Des gens dehors profitant du temps, discutant. La prochaine chose que vous savez, c’est qu’ils sont partis. C’est juste stupide. C’est insensé.

Les voisins de Connors ont dit qu’elle était toujours amicale en promenant son terrier Jack Russell, Sami.

“Toutes ces fusillades en ce moment proviennent toutes d’enfants de moins de 19 ans”, a déclaré le voisin Joshua Phillips. Ils «n’ont rien à faire avec une arme à feu, point final. Et vous ne pouvez pas blâmer les citoyens respectueux des lois là-dessus.

Marvin Judd a déclaré que Connors était une “personne douce” avec un “bon cœur”.

“Et elle a toujours été gentille et douce avec tous ceux qu’elle rencontrait”, a déclaré Judd. « Elle n’a pas rencontré d’étrangers. Tout le monde était un ami pour elle.

Judd a ajouté : « Cela n’aurait pas dû arriver. Mais les gens ne se rendent pas compte. Satan est lâche sur la Terre. Et il fait autant de victimes qu’il peut.

SUSAN KARNATZ

Son mari, Tom Karnatz, a déclaré à l’AP qu’elle “était une épouse très aimante et une mère incroyable pour nos trois fils. Nous avons le cœur brisé et elle nous manque énormément.

Karnatz, 49 ans, était un coureur passionné qui fréquentait la voie verte où se sont produits certains des tirs. Deux voitures garées dans l’allée avaient des autocollants 26,2 correspondants – marquant le kilométrage d’un marathon. La plaque d’immatriculation d’une fourgonnette indiquait « RUNNR ».

Dans une publication sur Facebook, Tom Karnatz a écrit que lui et sa femme avaient de grands – et de petits – projets ensemble.

“Nous avions des plans ensemble pour de grandes aventures”, a-t-il écrit. « Et planifie ensemble les jours banals entre les deux. Nous avions des projets avec les garçons. Et nous avions des plans ensemble comme nids vides. Nous avions des plans ensemble pour vieillir… Maintenant, ces plans sont gâchés.

MARIE MARSHALL

Marshall, 34 ans, a été tuée alors qu’elle promenait son chien Scruff et devait se marier le 29 octobre, a déclaré sa sœur à NBC News.

“Son fiancé Rob, il était juste l’amour de sa vie”, a déclaré Meaghan McCrickard à NBC. “Je pense que nous allons encore faire une célébration de la vie, c’est le plan, pour la date du mariage.”

“Elle a un ami qui vient du Japon, quelqu’un qui vient de Floride, du Texas”, a déclaré McCrickard. “Aussi excitée qu’elle était d’être mariée, je sais qu’elle était plus excitée d’avoir toutes les personnes qu’elle aimait le plus au même endroit en même temps.”

Lorsque le tournage a commencé, Marshall promenait Scruff sur la voie verte de la rivière Neuse, a déclaré sa sœur à NBC.

“Elle avait appelé son fiancé Rob et lui avait dit : ‘Je promène le chien, j’entends ces coups de feu, tu peux rentrer à la maison ?’ Et ce fut la dernière conversation qu’ils ont eue », a déclaré McCrickard.

La belle-grand-mère de Marshall, Donna Marshall, a déclaré au Raleigh News & Observer que Mary avait servi dans la marine et fréquenté une école culinaire avant de retourner dans la région de Raleigh il y a trois ans.

“Elle adorait aller à la plage et elle était une fanatique absolue de Disney World”, a déclaré Donna Marshall au journal.

Scruff avait effectivement choisi Marshall comme propriétaire lorsqu’il s’était assis sur ses genoux dans un refuge pour animaux, a déclaré sa belle-grand-mère.

“Cela va être extrêmement difficile pour sa mère et son père, sa sœur et sa famille proche”, a déclaré Donna Marshall. “Ça va être horrible.”

Gabriel Torres

Torres, 29 ans, se rendait au travail lorsqu’il a été tué par balle dans le quartier de Hedingham, a annoncé la police. Le chef de la police de Raleigh, Estella D. Patterson, a déclaré que Torres n’était pas en uniforme ni dans sa voiture de patrouille au moment de la fusillade, selon le News & Observer.

Torres laisse derrière lui une femme et un enfant, a déclaré le chef. Torres a travaillé pendant 18 mois. Avant cela, il a servi comme marine américain au Camp Lejeune à Jacksonville.

La Raleigh Police Protective Association, un groupe de défense des officiers, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle était “en train de mettre en place des efforts de collecte de fonds qui sont approuvés et autorisés par la famille”.

“Nous vous demandons à tous de prier et de garder dans vos pensées l’officier Torres et les autres victimes de cet acte maléfique insensé”, a déclaré l’organisation sur Facebook.

JAMES THOMPSON

Thompson, 16 ans, était un junior à Knightdale High School à Raleigh, selon une déclaration du principal Keith Richardson.

“C’est une perte inattendue et nous en sommes attristés”, a déclaré Richardson. “Nos condoléances, nos pensées et nos prières vont à la famille de James, aux autres victimes, à leurs familles et à tous ceux qui ont été touchés par les événements d’hier.”

Le président du conseil scolaire et le surintendant du système scolaire public du comté de Wake ont publié une déclaration dans laquelle ils étaient « choqués, attristés et le cœur brisé ».

“Nos pensées vont aux proches des victimes, et notre communauté continue de chercher des réponses à cette tragédie et des solutions pour empêcher de tels événements indicibles à l’avenir”, indique le communiqué.

