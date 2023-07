La fusillade d’une fête de quartier à Baltimore fait 2 morts et 28 blessés, dont 3 gravement blessés, selon la police – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

BALTIMORE (AP) – Des coups de feu ont éclaté lors d’une fête de quartier à Baltimore dimanche – tuant deux personnes, en blessant 28 et laissant une vaste scène de crime qui a gâché le week-end de vacances aux États-Unis, a annoncé la police. Trois des blessés étaient dans un état critique.

Le commissaire par intérim du département de police de Baltimore, Richard Worley, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu un total de 30 victimes lors d’une conférence de presse sur les lieux.

La fusillade a eu lieu juste après 12 h 30 lors d’une fête de quartier dans le quartier de Brooklyn Homes, dans le sud de la ville, a déclaré Worley.

La fusillade survient au milieu de rassemblements à travers le pays avant les vacances du 4 juillet. Ailleurs, une fusillade au Kansas a fait sept blessés par balle et deux autres hospitalisés après avoir été piétinés alors que des gens se précipitaient hors d’une boîte de nuit tôt dimanche matin, a annoncé la police.

Neuf victimes ont été transportées en ambulance et 20 victimes sont entrées dans les hôpitaux de la région avec des blessures causées par la fusillade, a déclaré Worley.

Dix-neuf de ces victimes ont été soignées au service des urgences de l’hôpital MedStar Harbor, selon la porte-parole de l’hôpital, Debra Schindler. Neuf des patients gravement blessés ont été stabilisés et transférés aux centres de traumatologie de Baltimore. Toutes les 19 victimes envoyées à MedStar sauf une ont été libérées.

« Comme le veut le protocole après toute victime de violence sans rendez-vous, l’hôpital a immédiatement fermé ses portes pour sécuriser le campus et assurer la sécurité de tous les patients et associés », a déclaré Schindler dans un communiqué. « Plusieurs patients gravement blessés ont été évalués et triés simultanément par le personnel clinique, tandis que la sécurité de l’hôpital gérait la foule de membres de la famille qui se rassemblaient à l’intérieur et à l’extérieur du service des urgences. »

Pendant ce temps, une douzaine de victimes ont été envoyées pour être soignées au R Adams Cowley Shock Trauma Center et quatre autres ont été envoyées au service des urgences pédiatriques du centre médical de l’Université du Maryland, selon le porte-parole du système médical de l’Université du Maryland, Michael Schwartzberg.

Une femme de 18 ans a été retrouvée morte sur les lieux et un homme de 20 ans a été déclaré mort peu après à l’hôpital, a indiqué la police.

« Je veux que ceux qui sont responsables m’entendent et m’entendent très clairement », a déclaré le maire Brandon Scott sur les lieux. « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne vous aurons pas trouvé, et nous vous trouverons. Jusque-là, j’espère que chaque respiration que vous prenez, que vous pensez aux vies que vous avez prises, pensez aux vies que vous avez impactées ici ce soir.

Aucune arrestation n’a été effectuée immédiatement après la fusillade. Scott a demandé à toute personne disposant d’informations de se présenter pour aider les enquêteurs à localiser les « lâches » responsables de la fusillade.

Lakell Nelson, 54 ans, a déclaré qu’il y avait eu plusieurs fausses alarmes de personnes confondant les bruits de feux d’artifice avec des coups de feu plus tôt dans la nuit alors qu’elle était à la fête de quartier. Cependant, au moment où elle arrivait à sa voiture, le tournage proprement dit a commencé.

« Les tirs continuaient encore et encore », a-t-elle déclaré.

C’est alors que deux jeunes femmes l’ont approchée et lui ont dit qu’elles avaient été abattues.

« Je ne les ai pas crus au début parce qu’ils marchaient dans la rue. J’ai dit : « Montre-moi », et la fille m’a répondu : « On m’a tiré dans les fesses », a-t-elle déclaré. « Quand elle s’est retournée, j’ai vu le trou dans son short. »

Nelson a déclaré avoir dit aux femmes de monter dans la voiture et elle a traversé les feux rouges pour se rendre à l’hôpital le plus proche.

« Quand je me suis arrêté à la porte de l’hôpital, ma voiture se préparait presque à être à l’intérieur de l’hôpital, parce que j’étais déterminé à faire venir ces bébés dans cet hôpital », a déclaré Nelson.

Les autorités ont déclaré que la scène du crime était vaste et qu’il faudra un certain temps aux détectives pour la travailler.

« Traitez cela comme si c’était votre famille », a déclaré Scott. «Comment voudriez-vous que les gens le traitent si vous étiez en deuil, si c’était votre quartier, s’il s’agissait d’un événement dans votre communauté où cela s’est produit. Nous voulons que vous le traitiez de cette façon parce que c’est ainsi que nous devons nous traiter les uns les autres en tant que Baltimoreens.

Quelques heures après la fusillade, un certain nombre d’officiers sont restés sur les lieux, travaillant derrière des bandes de police au milieu d’immeubles de deux étages densément peuplés. Des tables pliantes et des gobelets en plastique étaient éparpillés autour de la scène, apparemment laissés pour compte lorsque les gens ont fui les coups de feu.

La violence survient alors que les procureurs fédéraux de Baltimore ont vanté cette semaine leurs efforts pour réduire les crimes violents dans la ville. La police a signalé près de 130 homicides et près de 300 fusillades jusqu’à présent cette année, bien que ce soit en baisse par rapport à la même période l’an dernier. Les autorités se sont engagées à sévir de manière agressive contre les récidivistes violents.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

