La fusillade d’une fête de quartier à Baltimore brise la célébration du week-end de vacances, faisant 2 morts et 28 blessés

BALTIMORE (AP) – Une fête de quartier d’un week-end de vacances à Baltimore s’est terminée tragiquement après que plusieurs personnes ont ouvert le feu, tuant deux personnes et en blessant 30 autres, dont beaucoup de moins de 18 ans, a annoncé la police.

Les circonstances qui ont conduit à la fusillade tôt dimanche sont restées sous enquête après que la police a passé des heures à fouiller une scène de crime massive dans le quartier de Brooklyn Homes, dans la partie sud de la ville. Richard Worley, commissaire de police par intérim de Baltimore, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu un total de 30 victimes, dont plus d’une douzaine seraient des mineurs.

Aucune arrestation n’avait été effectuée dimanche soir. Worley a déclaré qu’il n’était pas clair si la fusillade était ciblée ou aléatoire.

La fusillade survient au milieu de rassemblements à travers le pays avant les vacances du 4 juillet. Une fusillade au Kansas a fait sept blessés par balle et deux autres hospitalisés après avoir été piétinés alors que des gens se précipitaient hors d’une boîte de nuit tôt dimanche matin, a annoncé la police.

La violence à Baltimore s’est produite la même semaine où les procureurs fédéraux ont vanté les efforts pour réduire les crimes violents dans la ville. La police a signalé près de 130 homicides et près de 300 fusillades jusqu’à présent cette année, bien que ce soit en baisse par rapport à la même période l’an dernier. Les autorités se sont engagées à sévir de manière agressive contre les récidivistes violents.

Neuf des victimes de dimanche ont été transportées en ambulance et 20 sont entrées dans les hôpitaux de la région avec des blessures causées par la fusillade, a déclaré Worley. Neuf restaient hospitalisés dimanche après-midi.

Les victimes décédées ont été identifiées comme étant Aaliyah Gonzales, 18 ans, et Kylis Fagbemi, 20 ans, a annoncé dimanche la police. Gonzales est décédé sur les lieux et Fagbemi est décédé à l’hôpital. Les 28 victimes blessées étaient âgées de 13 à 32 ans, dont plus de la moitié avaient moins de 18 ans, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur Wes Moore a déclaré que son « cœur se brise pour ces victimes, leurs familles et la communauté de Baltimore qui fait face à la perte ».

« Le Maryland en a assez de voir la violence armée continuer à ravager notre État et notre nation », a déclaré Moore dans un communiqué. « Le fait que ces horribles fusillades continuent d’avoir lieu est abominable. En tant qu’État, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher des actes de violence insensés comme celui que nous avons vu hier soir.

Il a fallu un certain temps aux détectives pour traiter l’étendue de la scène du crime, ont déclaré les autorités.

Lakell Nelson a déclaré qu’il y avait eu plusieurs fausses alarmes de personnes confondant les bruits de feux d’artifice avec des coups de feu plus tôt dans la nuit alors qu’elle était à la fête de quartier. La fusillade proprement dite a commencé alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture.

« Les tirs continuaient encore et encore », a-t-elle déclaré.

C’est alors que deux jeunes femmes se sont approchées d’elle et ont dit qu’elles avaient été abattues, une femme montrant comment une balle avait traversé son short.

Nelson a déclaré qu’elle avait traversé les feux rouges pour emmener les femmes à l’hôpital le plus proche.

« Quand je me suis arrêté à la porte de l’hôpital, ma voiture se préparait presque à être à l’intérieur de l’hôpital, parce que j’étais déterminé à faire entrer ces bébés », a déclaré Nelson.

___

Ramer a rapporté de Concord, New Hampshire. Kimberlee Kruesi à Nashville, Tennessee, a contribué à ce rapport.

Julio Cortez et Holly Ramer, The Associated Press