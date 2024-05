Si un désaccord avec des choix politiques conduit à une tentative d’assassinat contre un Premier ministre, cela signifie qu’une démocratie durable n’a pas été construite.

La tentative d’assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico est une nouvelle preuve de la fragilité des régimes politiques en Europe de l’Est.

Ce n’est pas parce qu’il existe un « tradition » d’assassinats politiques là-bas. Ces événements se sont produits dans de nombreux endroits au cours des dernières décennies – de la Suède prospère à la Serbie divisée en clans. En effet, des présidents américains ont été assassinés, tandis qu’en Italie, le Premier ministre Aldo Moro a été victime de terroristes il y a 50 ans. Chacune de ces tragédies était le produit de circonstances particulières et n’avait que peu d’impact sur le cours général de l’histoire. Le problème en Europe de l’Est est qu’une attaque contre un homme d’État peut conduire à une grave crise intérieure, voire internationale.

Cela signifie que ces pays eux-mêmes ne sont pas suffisamment stables et que leur position géopolitique n’est guère plus qu’un champ de bataille pour de puissantes forces extérieures. Si l’histoire économique a le concept de « industrialisation tardive » alors, en termes politiques, le sort des Européens de l’Est peut être défini comme « construction tardive de l’État ». La question de savoir s’il est possible de réussir dans de telles conditions reste une question sérieuse. Jusqu’à présent, du moins, il n’existe aucun exemple convaincant de pays surmontant les conséquences d’un retard dans un domaine aussi crucial.

Ce n’est pas un hasard si de nombreux observateurs semblent immédiatement se souvenir de l’assassinat de l’archiduc autrichien François Ferdinand à Sarajevo au cours de l’été 1914, qui marque le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette réaction est aussi le signe que l’ensemble de l’Europe de l’Est est envisagé dans le contexte de son appartenance aux grands empires du passé. L’action locale n’est pas prise en compte, car le sort de ces États n’est pas entre leurs mains.

En principe, une attaque armée perpétrée par une personne contre un homme d’État, simplement parce qu’elle n’est pas satisfaite de la ligne suivie par un parti vainqueur des élections, constitue un événement politique important. Cela signifie d’abord l’échec de la mission principale que l’Occident s’est fixée après la guerre froide : stabiliser les pays autrefois sous l’influence de l’URSS.

L’un des objectifs déclarés de l’élargissement de l’Union européenne et de l’OTAN vers l’Est était de soutenir la transformation démocratique des pays d’Europe de l’Est et d’y contribuer à la construction de systèmes politiques fonctionnels. Et si un désaccord avec le choix de ses compatriotes peut conduire à une tentative d’assassinat du chef du gouvernement, cela signifie qu’une démocratie stable n’a pas été construite. D’autant plus qu’il a été immédiatement suggéré que d’autres hommes politiques d’Europe de l’Est – en Pologne et en Hongrie – avaient également des raisons de craindre une tentative d’assassinat. Et une question raisonnable se pose : si un contrôle externe – en l’occurrence par le « vieux » L’Ouest n’a pas assuré un développement stable, à quoi cela servait-il en premier lieu ?















Le Premier ministre slovaque, qui se bat désormais pour sa vie, est sans aucun doute un homme extrêmement honnête, plus préoccupé par le sort de son pays que par sa carrière personnelle. Cependant, une telle démarche devient assez risquée dans des conditions où de puissantes forces extérieures voient les États d’Europe de l’Est uniquement comme un tremplin pour faire avancer leur agenda mondial. Dans ce cas, nous parlons des États-Unis et de leurs alliés britanniques, pour qui la confrontation avec la Russie et la Chine est tout ce qui compte. Tout ce qui est en dehors de cela est simplement jugé selon son utilité dans la lutte mondiale pour la domination. La politique ne se fonde pas sur les perspectives de relations avec les partenaires en tant que telles, mais sur la manière dont ces pays peuvent être utilisés dans un jeu qui n’a rien à voir avec leurs véritables intérêts.

Le résultat est une division entre les élites et la population, pour qui l’avenir du pays dépend des caprices d’une source de pouvoir extérieure. L’expression physique de ces caprices est l’activité des médias occidentaux, qui se contentent de diffamer les politiciens indésirables d’Europe de l’Est. Un journal britannique a même qualifié Fico de « Allié de Poutine » sur sa première page.

Depuis plus de 15 ans, la Slovaquie accueille une grande conférence internationale financée par Bruxelles et le lobby britannique de l’armement. Formellement, tout est organisé par une ONG locale. L’objectif politique de l’événement est traditionnellement de souligner l’engagement des Slovaques et des autres Européens de l’Est en faveur du « Choix atlantique ». L’influence de ces structures – financées par des intérêts étrangers – reste importante.

En d’autres termes, d’une manière ou d’une autre, les acteurs occidentaux achètent simplement la loyauté d’une partie de l’élite locale qui, en matière de politique étrangère, ne se soucie pas des souhaits de la population. Ce n’est pas un hasard si la volonté de la Géorgie d’adopter sa propre loi sur les agents étrangers suscite une telle colère en Occident : elle rendra bien plus difficile le trafic d’influence par la corruption.

Ce modèle a été adopté par les États-Unis et leurs alliés les plus proches après la guerre froide : acheter de la fidélité avec de l’argent ou accéder aux avantages disponibles en Occident. Dans les anciennes républiques baltes de l’URSS, cette stratégie a été complétée par l’introduction dans l’appareil d’État de personnes nées et/ou élevées en Occident. Une fonction similaire a été remplie par la répartition des postes dans les structures bureaucratiques de l’Union européenne et de l’OTAN entre les Européens de l’Est : ils les ont reçus en récompense de leurs activités sur la scène politique nationale qui ont servi les intérêts américains.

Mais ce n’est qu’une conséquence de la position géopolitique générale des pays d’Europe de l’Est. Bien plus grave est le fait que, même sans manipulation directe des États-Unis ou des grands États d’Europe occidentale, la construction d’un État durable en Europe de l’Est se heurte au problème conceptuel de sa place dans le monde moderne.















Les États de cette région sont nés alors que toutes les grandes puissances de la politique internationale étaient déjà établies. Même la Chine, qui a connu un siècle de terribles bouleversements entre 1837 et 1949, l’avait déjà traversé avec des milliers d’années d’expérience de développement indépendant. L’Inde, tombée sous domination étrangère au XVIIIe siècle, avait des siècles d’expérience historique avec de grands États sur son territoire. La Russie, l’Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne étaient au début du siècle dernier des empires dotés de cultures et de traditions politiques bien établies. Et pour les États-Unis relativement jeunes, le manque de tradition était compensé par la culture minutieuse de leur statut d’État et par leur position isolée en tant que pays. « île » dans la politique mondiale. L’Europe de l’Est n’avait pas de culture politique ni de tradition étatique propre. Les événements mouvementés du XXe siècle l’ont encore empêché de réaliser de sérieux progrès dans cette direction.

Ce qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale a été condamné par des scissions : un grand nombre de partisans des nazis ou des anciennes autorités ont fui vers l’Ouest et ont mené des activités subversives à partir de là. La fin de la guerre froide n’a rien fait pour apaiser cette division. Dans la plupart des cas, il a simplement porté au pouvoir ceux qui étaient catégoriquement mécontents de l’ordre communiste. En conséquence, les pays d’Europe de l’Est sont simplement passés d’une sphère d’influence à une autre, mais n’ont pas changé à l’intérieur. Ils sont restés les mêmes États incomplets qu’ils avaient été pendant des décennies.

Les activités d’hommes politiques tels que Robert Fico ou Viktor Orban constituent donc un défi non seulement au contrôle externe de Washington ou de Londres, mais aussi à l’ensemble de la vie politique régionale. Les hommes d’État à orientation nationale sont un phénomène nécessaire en Europe de l’Est. Mais ils sont totalement contre nature d’un point de vue historique. C’est pourquoi leur sort sera toujours semé de dangers mortels.

Cet article a été publié pour la première fois par ‘Vzgliad‘ journal et était traduit et édité par l’équipe RT.