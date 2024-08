La fusillade du Nouvel An provoque une augmentation des tentatives de nuire à la police

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM La police d’Honolulu ferme l’avenue University le 1er janvier. Dix-sept des 21 cas sont survenus à la suite de la poursuite du jour de l’An et des fusillades avec un suspect de tentative de meurtre.

Les attaques graves contre les policiers d’Honolulu sont en hausse depuis l’année dernière et les responsables craignent que la violence ait un impact sur le recrutement et la sécurité publique.

Selon le tableau de bord des données du département de police d’Honolulu, 21 cas de tentative de meurtre au premier degré d’un agent des forces de l’ordre ont été recensés à Oahu jusqu’à présent cette année, contre seulement trois l’année dernière.

Un seul incident peut être lié à plusieurs infractions, et la porte-parole du HPD, Michelle Yu, a déclaré que 17 des 21 cas découlaient de fusillades avec un suspect de tentative de meurtre. Les 17 cas reflètent les 17 officiers impliqués dans la fusillade du 1er janvier qui s’est terminée près du campus de l’Université d’Hawaï à Manoa avec deux officiers hospitalisés avec des blessures par balle et le suspect de 44 ans décédé.

Au total, cinq incidents distincts de tentative de meurtre d’un policier ont eu lieu à Oahu depuis le début de l’année.

« Tout le monde sait que le travail de la police est dangereux, et la plupart des citoyens apprécient le travail difficile que nos agents accomplissent chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré le chef de la police d’Honolulu, Arthur « Joe » Logan. « Il est regrettable que certains membres de la communauté persistent à vouloir faire du mal aux autres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les arrêter et assurer la sécurité du public. Le HPD apprécie et respecte les personnes courageuses qui prêtent serment de protéger et de servir. Ce sont des membres de notre famille, des amis, des voisins et des camarades de classe. »

Les données du HPD montrent également 22 cas d’agressions contre des agents jusqu’à présent cette année, contre 25 pour toute l’année 2023. Les cas de harcèlement totalisent 172 jusqu’à présent cette année, contre 258 l’année dernière.

« Chaque fois qu’un suspect criminel est assez effronté pour attaquer un policier, il démontre qu’il n’a aucun respect pour la société civile et, par conséquent, qu’il n’a aucune limite quant à ce qu’il ferait à des membres innocents du public », a déclaré Robert Cavaco, lieutenant du HPD et président de l’Organisation des officiers de police de l’État d’Hawaï.

« En tant que policiers, nous savons que notre travail est dangereux et que nous allons rencontrer des gens dangereux. Cependant, nous devons nous assurer que lorsque ces criminels sont arrêtés pour avoir agressé nos agents, ils doivent être immédiatement inculpés et poursuivis avec vigueur. Nous devons tracer une ligne dans le sable et veiller à ce qu’il n’y ait aucune tolérance pour les attaques contre un agent. C’est lorsque nous constatons que cet engagement faiblit que nous constatons des répercussions négatives sur le moral. »

Le maire d’Honolulu, Rick Blangiardi, a déclaré que le travail de police a toujours été un travail dangereux et que les « hommes et femmes courageux du département de police d’Honolulu risquent leur vie » chaque jour pour protéger la communauté.

« Chaque acte de violence contre les forces de l’ordre n’est pas seulement une attaque contre des agents individuels, mais une menace pour la sécurité de notre communauté tout entière. Cela nous rappelle les immenses défis et sacrifices auxquels nos agents sont confrontés chaque fois qu’ils enfilent leur uniforme », a déclaré Blangiardi.

À l’échelle nationale, entre 2021 et 2023, plus de policiers ont été « tués de manière criminelle » — 194 d’entre eux — que pendant toute autre période consécutive de trois ans au cours des 20 dernières années, selon le rapport spécial du FBI sur les officiers tués et agressés dans l’exercice de leurs fonctions, 2023.

Soixante-treize policiers ont été tués à l’échelle nationale en 2021, 61 en 2022 et 60 l’année dernière.

Parmi les 57 délinquants qui ont tué des policiers l’année dernière, 54 étaient des hommes, 28 étaient blancs et huit souffraient d’une maladie mentale, selon le rapport du FBI.

Entre 2014 et 2023, la région du Sud du pays a enregistré le plus grand nombre annuel de décès en service par rapport aux autres régions. Cependant, on a constaté une diminution de 38 % des décès en service dans la région en 2023, soit 20 décès contre 32 en 2022. L’année dernière a marqué le plus faible nombre de décès en service dans le Sud (19) depuis 2015.

À l’échelle nationale, le taux d’agressions contre des policiers a augmenté au cours de chacune des trois dernières années, selon le FBI. Les services de police et les forces de l’ordre ont signalé que 79 091 policiers ont été agressés en 2023, ce qui représente le taux d’agression contre des policiers le plus élevé des 10 dernières années.

La plupart des agressions contre des policiers (6 783 incidents) se sont produites lors d’interventions pour des agressions simples contre un non-policier, suivies des interventions pour des infractions liées à la drogue ou aux stupéfiants, soit 4 879 incidents.

« Le nombre d’agents agressés et blessés par armes à feu a augmenté au fil des ans, atteignant un sommet de 10 ans en 2023 avec environ 466 agents agressés et blessés par armes à feu », selon l’étude du FBI.

Lors de la dernière agression grave contre un policier à Oahu, deux hommes ont été arrêtés lundi après avoir prétendument percuté un policier à Ewa Beach avec une voiture volée. Le HPD a déclaré que Jeffrey Moral Pascua, 40 ans, aurait conduit une voiture volée à Makakilo avec Alan Bert Cordero, 43 ans, lorsque les policiers ont repéré le véhicule et ont commencé à le poursuivre.

Lorsque le véhicule s’est arrêté dans la zone d’Ewa Beach, les agents se sont approchés à pied et le conducteur aurait intentionnellement accéléré vers un agent, qui est tombé sur le capot et a été blessé, selon le HPD. Yu a déclaré que l’agent a été soigné dans un établissement médical et libéré.

Pascua a été arrêté pour tentative de meurtre au premier degré sur un agent des forces de l’ordre et vol de voiture. Cordero a été arrêté pour effraction dans une voiture et promotion d’une drogue dangereuse au troisième degré. L’enquête est en cours.

« Des poursuites seront engagées auprès du ministère public », a indiqué le HPD. Aucune charge n’avait été retenue contre lui jeudi.