La fusillade du centre commercial de Sacramento envoie les acheteurs du Black Friday se mettre à l’abri – 1 homme est mort et un adolescent blessé

Une chasse à l’homme est en cours dans le nord de la Californie après qu’une fusillade dans un centre commercial a tué une personne et en a blessé une autre.

Un homme adulte a été abattu tandis qu’un adolescent a également été blessé et a subi des blessures potentiellement mortelles.

Le département de police de Sacramento a déclaré que le suspect avait fui les lieux juste après 18h15 vendredi, ajoutant “ Il n’y a pas de menace active pour le moment ”.

La police a par la suite précisé qu’il ne s’agissait “ PAS d’un incident de tireur actif.

La police se tient devant Arden Fair Mall après une fusillade qui a fait une personne morte et une autre gravement blessée, vendredi soir à Sacramento, Californie

Un utilisateur de Twitter a capturé la scène de la fusillade avec deux victimes vues allongées sur le sol

La police de Sacramento travaille dans la zone où une personne a été tuée et une autre grièvement blessée. La police a déclaré plus tard que le suspect s’était enfui et qu’il n’y avait aucune menace active pour le centre commercial

Le tireur, qui semblait avoir entre 18 et 25 ans, a été filmé en train de s’approcher de deux personnes au centre commercial avant d’ouvrir le feu sur elles.

L’identité des victimes n’a pas été révélée.

“ Nos détectives font très bien leur travail et nous savons qu’ils mèneront une enquête très approfondie à ce sujet ”, a déclaré l’agent Chan aux journalistes. “ Nous ferons tout ce que nous pouvons pour identifier le ou les suspects impliqués dans cet incident et procéder à une arrestation.

Le suspect qui portait un sweat à capuche ou une veste de couleur foncée est alors sorti en courant du bâtiment.

La police dit croire que l’homme conduisait une Toyota Camry rouge des années 1990.

La police de Sacramento a déclaré qu’il n’y avait pas de “ menace active ” après la menace de fusillade

Des dizaines de voitures de police se sont présentées sur les lieux de la fusillade vendredi soir au centre commercial

Le centre commercial Arden Fair, où la fusillade a eu lieu et qui était plein d’acheteurs du Black Friday à l’époque, a été évacué après l’incident, selon le Sacramento Bee.

“ Nous attendons plus de détails sur l’incident de ce soir de @SacPolice ”, a tweeté le maire de Sacramento, Darrell Steinberg, peu après la fusillade.

«Nous sommes profondément préoccupés par l’augmentation de la violence armée à Sacramento et dans d’autres villes pendant la pandémie, et avons soutenu l’intensification de nos efforts pour atteindre les jeunes à risque. Une arme à feu n’est jamais la solution.

“ Nous étions probablement à environ 25, 30 pieds de la fusillade ”, a déclaré le témoin Collin Dean à Fox40.

Les acheteurs du Black Friday se sont mis à l’abri alors que des balles retentissaient vers 18h15

Les détectives d’homicide mènent une enquête complète mais ont jusqu’à présent révélé peu de détails sur la fusillade, le tireur ou les victimes

“ Nous avons entendu le premier bang fort et tout le monde est devenu très calme. C’était une sorte de compensation et nous essayions de comprendre ce que c’était et une fraction de seconde plus tard, nous avons entendu un autre coup de feu. C’est là que tout le monde s’en est rendu compte et a commencé à courir vers l’arrière.

Des témoins disent que plusieurs autres coups de feu ont été tirés alors que des gens tentaient de courir et de se cacher sans savoir exactement ce qui se passait.

«Nous pensions que c’était comme le tonnerre, peut-être qu’il a commencé à pleuvoir parce que c’était un ou deux au début», a déclaré Dean.

Le centre commercial a été rapidement évacué et la police est arrivée rapidement sur les lieux.

«C’était juste un moment très traumatisant», a déclaré Ester Diaz qui a été témoin de la fusillade.

«Il y avait des tonnes de gens là-dedans», dit-elle. “ Il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à essayer de fuir d’où ils étaient. Il y avait des gens avec des poussettes.

Le centre commercial a été évacué au milieu du Black Friday, l’une des journées de shopping les plus chargées